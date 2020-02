In aanloop naar het nieuwe seizoen presenteren de tien Formule 1-teams hun nieuwe auto's. Bekijk hier hoe de bolides van de teams er in 2020 uitzien.

Red Bull Racing

De nieuwe auto van Red Bull Racing ziet er qua kleuren hetzelfde uit als vorig jaar, maar enkele details zijn wel anders. In de punt van de neus zitten grote gaten die er vorig seizoen nog niet waren. Dit werkt samen met de 'cape' (een grote luchtgeleider) om aan de voorzijde van de auto meer neerwaartse kracht te genereren. Verder naar achteren is de auto zeer slank, wat belangrijk is om zoveel mogelijk lucht naar de achterzijde van de auto te begeleiden.

Coureurs: Max Verstappen en Alexander Albon

Scuderia Ferrari

Qua uiterlijk vertoont de SF1000 veel overeenkomsten met de wagen van vorig jaar, maar volgens teambaas Mattia Binotto is dat maar schijn. Onderhuids is veel veranderd. Wel is het chassis iets krapper vormgegeven dan vorig jaar. Dat is vooral bij de motorkap en sidepods goed te zien. Het doel is om meer neerwaartse kracht te generen, iets wat vorig jaar een van de zwakkere punten van het team was.

Coureurs: Sebastian Vettel en Charles Leclerc

Haas F1

Vorig seizoen had Haas een zwarte auto met gouden accenten, maar voor 2020 is gekozen voor zwart, wit en rood. Die kleuren had het Amerikaanse team ook in het eerste jaar (2016). Verder lijkt de auto erg op die van vorig jaar, al heeft de renstal wel gekozen voor een smallere luchtinlaat boven het hoofd van de coureur. Vanwege de technische samenwerking met Ferrari komen de beide modellen redelijk overeen.

Coureurs: Romain Grosjean en Kevin Magnussen

Data overige presentaties:

12 februari: Renault

13 februari: McLaren

14 februari: Mercedes en AlphaTauri

17 februari: Racing Point, Williams

19 februari: Alfa Romeo