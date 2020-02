Ferrari heeft dinsdag als eerste topteam de auto voor 2020 gepresenteerd. De presentatie van de SF1000 vond plaats in een theater in het Italiaanse Reggio Emilia.

Sebastian Vettel en Charles Leclerc zijn ook komend seizoen de coureurs van Ferrari. Het jonge talent Leclerc tekende eind december voor vijf jaar bij en blijft tot eind 2024. Routinier Vettel beschikt over een aflopend contract.

Het afgelopen jaar verliep moeizaam voor Ferrari. De Italianen boekten 'slechts' drie overwinningen en werden bovendien door met name het Red Bull Racing van Max Verstappen beschuldigd van valsspelen. De wagen was vooral snel op de rechte stukken, maar had moeite in de bochten.

De nieuwe auto toont op het eerste gezicht veel overeenkomsten met die van 2019, maar volgens teambaas Mattia Binotto is er met name onderhuids veel veranderd. "Het is een compleet andere auto, al lijkt dat misschien niet zo", zei de Italiaan.

Zoektocht naar neerwaartse druk

Veel trends die Ferrari de afgelopen jaren zelf in de Formule 1 heeft gezet, zitten op de nieuwe SF1000. Zo heeft de nieuwe auto de hoge inlaten in de sidepods naast de coureur en de schuin naar buiten aflopende voorvleugel.

De voorvleugel zit vast aan een neus die sterk lijkt op die van vorig seizoen. De neus heeft de twee gaten in de punt die het team vorig jaar in Singapore introduceerde om meer neerwaartse kracht aan de voorkant van de auto te krijgen. De kans is echter groot dat dit soort onderdelen voor de openingsrace nog verder worden ontwikkeld.

De voorvleugel loopt schuin naar buiten toe af. In de punt van de neus zitten - net als vorig seizoen - twee gaten. (Foto: Ferrari)

Motorruimte veel krapper vormgegeven

Nieuw zijn twee luchtgeleiders aan weerszijden van de luchtinlaat boven het hoofd van de coureur. De motorkap daarachter is weer iets krapper vormgegeven dan in 2019, met bovendien een grotere verticale vin op de motorkap zelf, die de lucht moet stabiliseren die richting de achtervleugel loopt.

De motorruimte moet ook aan de onderzijde richting de achterwielen zo strak mogelijk toelopen om zo veel mogelijk lucht richting de achterzijde van de auto te geleiden en daar neerwaartse kracht te genereren.

Daarin is Ferrari weer iets beter in is geslaagd dan bij de SF90, de auto van vorig jaar. In zijn geheel is het chassis, en dan met name het gedeelte waarin de coureur zit, ook wat compacter vormgegeven en lopen de sidepods, waarin vooral de koeling van de auto zit, vlakker af dan vorig jaar.

Naast de luchtinlaat boven het hoofd van de coureur zitten twee nieuwe luchtgeleiders. De vin op de motorkap is extremer vormgegeven. (Foto: Ferrari)

'Er zitten een paar extreme concepten op deze auto'

"Al deze stappen zijn ondernomen om meer neerwaartse kracht te vinden", legde Binotto uit. "Maar ook aan de motor en de wielophanging hebben we hard gewerkt. Er zitten echt extreme concepten op deze auto."

We hebben een paar slimme oplossingen gevonden om de auto een stuk krapper vorm te geven", voegde Vettel toe. "Ik kan niet wachten om er mee te rijden. Dat is natuurlijk een stuk spannender dan er alleen naar kijken."

De Formule 1 begint volgende week woensdag op het Circuit de Catalunya bij Barcelona aan de eerste van twee driedaagse testreeksen. De eerste Grand Prix van het seizoen is op 15 maart in het Australische Melbourne. De nieuwe Red Bull van Verstappen wordt woensdag gepresenteerd.

De nieuwe SF1000 lijkt weer iets meer 'rake' te hebben dan de auto van 2019. De bodemplaat van de auto loopt schuin omhoog naar achteren, om onder de auto meer vacuüm te genereren. (Foto: FerrarI)