Mercedes lijkt ook de komende jaren in de Formule 1 actief te zijn. Het topteam maakte maandag de kleurstelling voor dit jaar bekend, waarbij het grootste nieuws een vijfjarige overeenkomst met het Britse chemiebedrijf INEOS was.

INEOS, dat in het wielrennen hoofdsponsor is van de ploeg van viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome, heeft in het nieuwe seizoen een prominente plek op de wagen van Mercedes.

In de laatste maanden werd wat gespeculeerd over de toekomst van Mercedes, waarbij verhalen de ronde deden dat het Duitse team na 2020 zou willen stoppen in de Formule 1. De renstal zelf, die nog geen contract voor 2021 heeft getekend, heeft dat altijd ontkend.

"De Formule 1 staat tijdens de winter ook bij gebrek aan races garant voor smeuïge krantenkoppen", zei teambaas Toto Wolff bij de presentatie van de deal met INEOS en de nieuwe livery. "Het verbaast me altijd dat dingen die op internet verschijnen voor waarheid worden aangenomen."

Volgende week eerste testdagen

De officiële presentatie van de nieuwe auto van Mercedes, de W11, is komende vrijdag. In de komende dagen tonen eerst concurrenten Ferrari en Red Bull Racing hun bolide, net als Renault en McLaren.

De nieuwe auto's maken binnenkort hun eerste kilometers bij de testdagen in Barcelona. De eerste sessie is volgende week van woensdag tot en met vrijdag en het tweede deel staat van 26 tot en met 28 februari op het programma.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 15 maart met de Grand Prix van Australië. Op 3 mei staat de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort op het programma. De kalender telt dit jaar voor het eerst 22 races.

Aan de kleurstelling van de auto van Mercedes is ten opzichte van vorig jaar weinig veranderd. (Foto: Mercedes)

Het Britse chemiebedrijf INEOS krijgt een prominente plek op de bolide. (Foto: Mercedes)

De naam van de fabrikant, die ook in het wielrennen actief is, brengt rode accenten met zich mee. (Foto: Mercedes)