Autosportbond FIA heeft vrijdag in een officieel rapport geconcludeerd dat er niemand schuldig is aan het dodelijke ongeluk van Formule 2-coureur Anthoine Hubert op 31 augustus 2019 op het circuit van Spa-Francorchamps.

Volgens het duizend woorden tellende rapport droegen meerdere factoren bij aan het ongeluk waarbij meerdere auto's betrokken waren en is er niet één oorzaak aan te wijzen.

"Een reeks gebeurtenissen resulteerde in een complexe crash met vier coureurs. Uiteindelijk zorgde dat op hoge snelheid voor een 'T-Bone-impact' (ongeluk waarbij de voorkant van de ene auto de zijkant van de andere auto raakt", red.) tussen de auto's van Juan Manuel Correa en Anthoine Hubert", stelt het rapport.

Het onderzoek vond geen bewijs dat een van de coureurs verkeerd heeft gereageerd op een gele vlag of op de incidenten op de baan. Ook waren de reacties van de marshals, de wedstrijdleiding en de medische diensten volgens de FIA snel en goed.

De FIA komt tot zijn conclusies na interviews met betrokken partijen, het bekijken van fysiek bewijsmateriaal en het analyseren van videobeelden en data.

De Fransman Hubert overleed op de dag van de crash op 22-jarige leeftijd. De twintigjarige Amerikaan Correa lag enige tijd in kritieke toestand in een coma, maar hij overleefde de crash en is momenteel nog steeds aan het revalideren.

De moeder en broer van Anthoine Hubert stonden centraal bij een minuut stilte voor de overleden coureur op het circuit van Spa-Francorchamps. (Foto: Pro Shots)