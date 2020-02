Haas F1 heeft donderdag als eerste Formule 1-team foto's van zijn nieuwe auto vrijgegeven. Het Amerikaanse team valt voor de VF-20 terug op de kleuren die het in 2016 in zijn eerste jaar in de koningsklasse van de autosport gebruikte.

Vorig seizoen had Haas een zwarte auto met gouden accenten, maar voor 2020 is er gekozen voor zwart, wit en rood.

Doordat er tussen 2019 en 2020 geen regelwijzigingen zijn, is de verwachting dat veel teams voor een evolutie van hun ontwerp kiezen. Zo ook Haas; de auto lijkt op het eerste gezicht veel op die van afgelopen seizoen.

Wat wel opvalt is de smallere luchtinlaat boven het hoofd van de coureur. Bij veel teams is die de afgelopen jaren breder geworden om meerdere koelstromen richting de verschillende onderdelen in het motorcompartiment mogelijk te maken. Haas volgde die trend, maar is nu weer terug bij een smalle variant, zoals Ferrari afgelopen seizoen ook gebruikte.

Een zijaanzicht van de nieuwe Haas. (Foto: @HaasF1Team)

Veel gelijkenissen met Ferrari

Verder heeft de nieuwe Haas een conventioneel ontwerp, met recente trends als de naar buiten aflopende voorvleugel en de hoog geplaatste luchtinlaten in de sidepods aan weerszijden van de coureur.

Haas heeft een technische samenwerking met Ferrari en dat laat zich zien. Veel ontwikkelingen lijken rechtstreeks afkomstig uit de keuken van de 'Scuderia'.

Haas onthult zijn nieuwe auto officieel op 19 februari, op de eerste dag van de testdagen op het circuit van Barcelona. De eerste Grand Prix van 2020 is op 15 maart in Australië.

De Fransman Romain Grosjean en de Deen Kevin Magnussen zijn ook in 2020 de coureurs van Haas. (Foto: @HaasF1Team)

Haas eindigde vorig seizoen als negende en voorlaatste in het WK voor constructeurs. (Foto: @HaasF1Team)