Formule 1-directeur Ross Brawn verwacht dat de Chinese Grand Prix dit jaar vanwege het nieuwe coronavirus wordt uitgesteld naar een later moment. In de wandelgangen wordt gesproken over een afgelasting, maar de topman denkt niet dat het zo ver komt.

"Ik denk dat de race wordt uitgesteld als hij niet doorgaat in april", zegt de 65-jarige Brawn donderdag tegen Motorsport.com over de race op het Shanghai International Circuit.

"We willen de optie openlaten om te kijken of de wedstrijd later in het jaar kan plaatsvinden. China is een enthousiaste en groeiende markt, dus we willen graag een race in China hebben."

Het coronavirus breidt zich relatief snel uit, zorgt wereldwijd voor problemen en treft langzaam maar zeker ook de sport. Zo werd onlangs al een streep gezet door de Formule E-race van volgende maand in Sanya en sprak ook de organisatie van de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio zijn zorgen uit.

86 Hoe het mysterieuze coronavirus zich door China verspreidt

Wisselen GP's waarschijnlijk geen optie

Volgens Brawn is het in principe geen optie om de Chinese Grand Prix te wisselen met een andere race op de Formule 1-kalender. "Dat gaan we waarschijnlijk niet doen. We zullen gewoon later in het jaar een datum proberen te vinden waarop de wedstrijd kan plaatsvinden."

Voorlopig wacht de Formule 1 op een besluit van de Chinese autoriteiten. "Ze hebben voor maart alle openbare evenementen al geschrapt", aldus Brawn. "Het is een tragische en heel moeilijke situatie. Ik denk dat het in de komende twee weken wel duidelijk zal worden wat er gaat gebeuren."

De Grand Prix van China is op de kalender de vierde race van het Formule 1-seizoen. De race in Sjanghai staat gepland op 19 april.