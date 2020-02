Toto Wolff gaat deze maand met wereldkampioen Lewis Hamilton in gesprek over een nieuw contract bij Mercedes. De teambaas is er zeker van dat de Duitse renstal ook de komende jaren actief blijft in de Formule 1.

Er is Mercedes veel aan gelegen om snel duidelijkheid van Hamilton te krijgen, ook omdat de jonge topcoureurs Max Verstappen (tot eind 2023) en Charles Leclerc (2024) onlangs langlopende contracten tekenden bij concurrenten Red Bull Racing en Ferrari.

"Ik heb Hamilton voor het laatst bij het kerstfeest van het team gesproken, daar hebben we al wat over de toekomst gebabbeld", zegt Wolff woensdag tegen Auto, Motor und Sport.

"Sindsdien hebben we alleen WhatsApp-contact gehad. Als je tien maanden lang op elkaars lip zit, is het goed om de in winterstop wat afstand te nemen. Maar nu het nieuwe seizoen bijna begint, zullen we snel samen gaan zitten en verder discussiëren."

Hamilton werd in januari 35 jaar en gaat mogelijk zijn laatste contract tekenen in de Formule 1. "Een coureur van zijn niveau heeft altijd meerdere opties", beseft Wolff. "Maar dat geldt ook voor ons. Zolang wij de snelste auto hebben, hebben we altijd de keuze uit de beste coureurs."

Wolff: 'Mercedes rijdt in 2021 zeker nog in Formule 1'

Het huidige contract van de zesvoudig wereldkampioen loopt eind dit jaar af. In 2021 worden de reglementen in de Formule 1 ingrijpend veranderd, waardoor nog veel onduidelijk is over de krachtsverhoudingen tussen de teams.

Er doen al maanden geruchten de ronde dat Mercedes overweegt de Formule 1 eind 2020 te verlaten. Moederbedrijf Daimler AG zou twijfelen aan het nut van de investering in het raceteam.

Wolff stelt echter dat het team ook na volgend seizoen actief zal blijven in de koningsklasse van de autosport. "Mercedes rijdt in 2021 zeker nog in de Formule 1, we zullen erbij blijven. De Formule 1 blijft voor het bedrijf nuttig."

Mercedes presenteert op 14 februari zijn auto voor het nieuwe seizoen. Vijf dagen later beginnen de testdagen in Barcelona en de eerste race van het nieuwe jaar is op 15 maart in Melbourne.