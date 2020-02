Max Verstappen heeft er alle vertrouwen in dat hij dit jaar een serieuze gooi naar de wereldtitel kan doen. Volgens zijn teambaas Christian Horner begint Red Bull Racing beter voorbereid aan het seizoen dan de afgelopen vijf jaar.

"We willen dit jaar echt de uitdaging aangaan met Mercedes en ik denk dat we daartoe in staat zijn", zei Verstappen maandagavond bij een media-evenement van Red Bull in het Engelse Milton Keynes. Het was de eerste keer dat Verstappen met de pers sprak sinds de laatste Grand Prix van vorig seizoen.

De Limburger sloot het jaar af op de derde plek, de beste prestatie in zijn carrière. Hij hoopt wereldkampioen Lewis Hamilton dit jaar voor het eerst te verslaan.

"Lewis is erg goed, één van de besten. Maar hij is God niet", zei de 22-jarige Verstappen. "Misschien heeft hij God aan zijn zijde, maar hij is het zelf niet."

Hamilton jaagt op records Schumacher

Hamilton jaagt dit jaar op zijn zevende wereldtitel, waarmee hij het record van Michael Schumacher zou evenaren. Ook Schumachers record van 91 overwinningen komt in zicht, de 35-jarige Brit staat op 84 zeges.

Hamilton en Mercedes domineren de Formule 1 al zes jaar, maar Verstappen verwacht dat de Brit kwetsbaar wordt onder druk. "Als je de beste auto hebt, kun je altijd op 97 procent racen en maak je bijna geen fouten", zei Verstappen. "Maar als we dit jaar vanaf het begin op zijn hielen zitten, dan moet Lewis steeds op 100 procent racen en dat is hij niet gewend."

Verstappen kijkt ernaar uit om het Hamilton moeilijk te maken. "Het hele team is zeer gemotiveerd en kan niet wachten tot het seizoen begint. Aan het eind van vorig seizoen waren we al erg competitief."

In de winter stapte Verstappen over op een nieuwe persoonlijke trainer en verlengde hij zijn contract bij Red Bull tot eind 2023. Verstappen liet maandag weten dat hij met zijn contractverlenging een hoop gedoe en mogelijk afleiding voorkomt over terugkerende vragen over zijn toekomst.

Verstappen traint met een zuurstofmasker voor het nieuwe seizoen. (Beeld: Instagram)

Horner heeft gevoel dat beter voorbereid is dan laatste vijf jaar

Teambaas Christian Horner verwacht net als Verstappen dat Red Bull dit jaar de strijd aan kan gaan met Ferrari en met name Mercedes, doordat de regels nauwelijks veranderd zijn. Vooral de progressie van motorleverancier Honda stemt de Brit tevreden.

"Honda heeft het in 2019 geweldig gedaan, elke introductie van een nieuwe motor zorgde voor betere prestaties. Ik heb het gevoel dat we heel erg dicht tegen Mercedes aan zitten", zei Horner.

"Daarom ligt de nadruk nu nog meer op het chassis van de auto", meldde de teambaas. "We voelen ons nu beter voorbereid op de start van het seizoen. We zijn er eerder klaar voor dan de afgelopen vijf jaar het geval was."

Red Bull onthult zijn nieuwe auto op 12 februari op het circuit van Silverstone. De eerste van zes testdagen in Barcelona is op 19 februari en op 15 maart begint het nieuwe seizoen met de Grand Prix van Australië.