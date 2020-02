Autosportbond FIA bespreekt woensdag wat de gevolgen kunnen zijn van de uitbraak van het nieuwe coronavirus voor de Grand Prix van China. De race staat gepland op 19 april.

Zondag werd al bekend dat de FIA de Formule E-race van 21 maart heeft geannuleerd. De E-Prix zou op het eiland Hainan gehouden worden, bijna 1.500 kilometer van Wuhan waar het besmettelijke virus uitbrak.

In China zijn inmiddels ruim vierhonderd mensen aan het virus overleden en ruim twintigduizend mensen besmet. Diverse sportevenementen zoals de WK indoor atletiek, het begin van de Chinese voetbalcompetitie en wereldbekers skiën zijn afgelast of uitgesteld vanwege het coronavirus.

"Woensdag staat dit onderwerp op de agenda bij een bijeenkomst van de FIA", zei Red Bull-teambaas Christian Horner maandag tegen Motorsport. "De FIA organiseert de races en Liberty Media promoot de sport. Zij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de coureurs, maar ook voor het overige personeel en de media die naar de Grands Prix reizen."

"Ik weet zeker dat ze zeer zorgvuldig zullen omgaan met dit onderwerp, voordat ze eventueel overgaan tot het uitstellen of annuleren van de race. Het enige wat wij kunnen doen, is vertrouwen op hun oordeel", aldus de teambaas van Max Verstappen.

Christian Horner (l) met Max Verstappen (r). (Foto: Pro Shots)

Formule 1-kalender telt recordaantal van 22 races

De Grand Prix van China wordt gehouden in havenstad Sjanghai, hemelsbreed zo'n 700 kilometer van Wuhan. Ook in Sjanghai blijven veel bedrijven tijdelijk dicht vanwege het coronavirus.

De Formule 1-kalender bestaat dit jaar voor het eerst uit 22 races. Het seizoen begint op 15 maart met de GP van Australië. De race in China is de vierde op de kalender, twee weken voor de GP van Nederland in Zandvoort.