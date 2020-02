De organisatie van de Formule E heeft zondag een streep gezet door de race in het Chinese Sanya van volgende maand. Er wordt geen enkel risico genomen met het oog op het coronavirus.

Vooralsnog is er geen sprake van een andere datum voor de race. "We nemen de tijd om te kijken of er andere data mogelijk zijn als de situatie verbetert", meldt de Formule E in een verklaring.

"Gezien de toenemende problemen en de omvang van het coronavirus hebben we besloten om de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers, coureurs en toeschouwers te waarborgen."

De ePrix van China op het Haitang Bay Circuit zou op 21 maart de zesde race zijn van het Formule E-seizoen, dat eind november begon in Saoedi-Arabië. Vorige maand stond in Chili het tweede raceweekend op het programma bij de klasse waarin Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns uitkomen.

Mogelijk heeft het coronavirus ook gevolgen voor de Formule 1-race in Sjanghai, die op 19 april moet worden verreden. Autosportbond FIA liet onlangs weten de situatie in de gaten te houden.

Het coronavirus brak uit in het Chinese Wuhan en zorgt inmiddels wereldwijd voor veel problemen. Het dodental is opgelopen tot boven de 300 en het aantal besmettingen nadert de 15.000.