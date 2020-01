Het huidige Formule 1-team Racing Point gaat per 2021 door het leven als Aston Martin. Miljardair Lawrence Stroll heeft een aandeel gekocht in het Britse autobedrijf, dat daardoor stopt als titelsponsor van Red Bull Racing.

Het consortium van Stroll heeft vrijdag een aandeel van 16,7 procent, ter waarde van 182 miljoen pond (omgerekend zo'n 216 miljoen euro), in Aston Martin genomen. De zestigjarige Canadees wordt ook uitvoerend voorzitter van de organisatie.

Het Red Bull Racing van Max Verstappen meldde vrijdag in een officiële verklaring al dat het contract met Aston Martin niet wordt verlengd. Het bedrijf blijft in 2020 nog wel als titelsponsor aan de Oostenrijkse renstal verbonden.

Stroll nam in augustus 2018 het noodlijdende Formule 1-team Force India over, dat sinds afgelopen seizoen door het leven gaat als Racing Point. Het team verandert in 2021 dus opnieuw van naam en gaat Aston Martin heten.

Dankzij de overname van Force India rijdt Lance Stroll, de zoon van eigenaar Lawrence Stroll, sinds vorig seizoen voor het Britse team. Het andere stoeltje bij Racing Point wordt in 2020 bezet door de Mexicaan Sergio Pérez.

Racing Point eindigde vorig seizoen met 73 punten als zevende in de WK-stand. Stroll veroverde 21 punten, terwijl Pérez met 52 punten de grootste bijdrage leverde.