De nieuwe auto van Max Verstappen wordt op 12 februari onthuld, zo heeft Red Bull Racing-topman Helmut Marko donderdag bevestigd in gesprek met Motorsport Magazin.

Het team van de 22-jarige Verstappen zal op diezelfde dag op het Engelse circuit van Silverstone voor het eerst in actie komen met de 'RB16'. De Oostenrijkse renstal mag net als ieder ander team voorafgaand aan het nieuwe seizoen een beperkt aantal kilometers maken, bijvoorbeeld om promotiemateriaal op te nemen.

"De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt zeer goed. In vergelijking met eerdere jaren lopen we ver voor op schema. Op 12 februari zal de nieuwe auto op het circuit van Silverstone voor het eerst in actie komen", aldus Marko.

Of Red Bull op 12 februari ook de nieuwe kleurstelling van de auto toont, is nog maar de vraag. In de afgelopen twee jaar koos het team ervoor om tijdens de zogeheten 'shakedown' met een gecamoufleerd kleurenschema te rijden. Het definitieve kleurenpalet zat toen een aantal weken later tijdens de testdagen in Barcelona voor het eerst op de auto.

Presentaties Formule 1-auto's 11 februari: Ferrari

12 februari: Red Bull, Renault

13 februari: McLaren

14 februari: Mercedes, AlphaTauri

17 februari: Racing Point

19 februari: Haas, Alfa Romeo

Eerste testdag op 19 februari

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 19 februari met de eerste van zes testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Op zondag 15 maart wordt in het Australische Melbourne de eerste race van het jaar verreden. Op 3 mei staat in Zandvoort de Grand Prix van Nederland op het programma.