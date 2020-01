Moederbedrijf Daimler heeft donderdag ontkend dat Mercedes van plan is om op korte termijn te stoppen met de Formule 1. Volgens CEO Ola Källenius zijn de geruchten dat het Duitse team in 2021 uit de koningsklasse van de autosport stapt niet waar.

Al maanden wordt er gespeculeerd over de toekomst van Mercedes, dat voor het seizoen 2021 nog geen coureurs heeft vastgelegd. Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wordt bovendien in verband gebracht met een overstap naar Ferrari.

Daar komt bij dat het zogeheten Concorde Agreement, een contract met commerciële overeenkomsten tussen de Formule 1-teams, eigenaar Liberty Media en autosportfederatie FIA, aan het eind van dit jaar afloopt. Daardoor heeft Mercedes in theorie de kans om de Formule 1 te verlaten.

Op een vraag van persbureau Reuters of Mercedes daadwerkelijk overweegt om uit de sport te stappen was Källenius echter stellig. "Dat is niet waar", zei hij bij een bijeenkomst in Berlijn van de Duitse auto-industrie.

Mercedes al jaren absoluut topteam in Formule 1

Mercedes geldt al jaren als het absolute topteam in de Formule 1. Sinds de invoering van de V6-turbomotoren in 2014 werd de renstal zes keer op rij wereldkampioen bij zowel de coureurs als constructeurs.

Max Verstappen is met Red Bull Racing al wel verzekerd van een plaats op de Formule 1-grid. Begin deze maand tekende de 22-jarige Nederlander een contract dat hem tot eind 2023 bindt aan het Oostenrijkse team.

Mercedes presenteert de nieuwe auto op vrijdag 14 februari. Het seizoen in de Formule 1 begint vijf dagen later met de eerste van zes testdagen in Barcelona. Op 15 maart wordt in Melbourne de eerste Grand Prix van het jaar verreden.