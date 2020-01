Op het strand van Scheveningen waren maandag auto's van Red Bull Racing te bewonderen. Het team van Max Verstappen is bezig met een promotiefilmpje voor de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, die begin mei wordt gehouden.

Red Bull in actie op het strand van Scheveningen. De afgelopen dagen werden de auto's ook elders in Nederland gespot. (Foto: Pro Shots)

Max Verstappen en Alexander Albon zaten niet in de auto's. De coureurs in de wagens droegen overigens wel hun helmen. (Foto: Pro Shots)

Red Bull stuurde ook een motorcoureur naar de kust. Naar verluidt zou Jeffrey Herlings te zien zijn in het promotiefilmpje. (Foto: Pro Shots)

De Grand Prix van Zandvoort wordt op 3 mei gehouden. (Foto: Pro Shots)

Het is voor het eerst in 35 jaar dat er een Formule 1-race in Nederland wordt gehouden. (Foto: Pro Shots)