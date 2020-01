Renault verwacht komend Formule 1-seizoen over een motor te beschikken die ongeveer even krachtig is als die van Mercedes en Ferrari. De Franse renstal stelt een kleine voorsprong te hebben op de motor van Red Bull, het team van Max Verstappen.

"We zijn op het gebied van de motor in een spannende strijd verwikkeld met Ferrari en Mercedes", zegt Rémi Taffin, die als technisch directeur bij Renault over de motor gaat, tegen Auto, Motor & Sport.

"De verschillen met Mercedes en Ferrari zijn niet groter dan 5 of 10 kilowatt", vertelt Taffin. "Mercedes loopt een klein beetje achter en Ferrari heeft er iets meer dan wij. Honda heeft misschien 15 of 20 kilowatt minder dan Renault, die lopen echt een stap achter."

Vorig jaar leverden de motoren van de topteams in de Formule 1 circa 730 tot 750 kilowatt, wat neerkomt op 980 tot 1.000 paardenkrachten.

Red Bull nam begin 2019 na een samenwerking van twaalf jaar afscheid van Renault en maakt sindsdien gebruik van Honda-motoren. Met de Japanse krachtbron won Verstappen vorig jaar drie Grands Prix en veroverde hij de eerste twee polepositions in zijn carrière.

Behalve Renault rijdt ook McLaren met een krachtbron van het Franse bedrijf, maar de Britse renstal stapt na dit jaar over naar een motor van Mercedes.

'Helft van middelen Renault gaat naar 2021'

Met een vijfde plaats in de WK-stand voor constructeurs kende Renault vorig jaar een teleurstellend seizoen. Toch is Taffin tevreden over de technische ontwikkeling van de motor. "We hebben een sprong vooruit kunnen maken waar je normaal gesproken drie jaar over zou doen."

"Er komen dit jaar geen grote veranderingen aan de motor", aldus de Fransman. "We moeten vooral de motor zo goed mogelijk in de auto integreren."

"Maar ik vertel geen geheim als ik zeg dat 50 procent van onze middelen dit jaar al zijn gericht op 2021", aldus Taffin. Volgend jaar zijn er grote reglementswijzigingen in de Formule 1, waardoor het gat tussen de drie topteams en de andere renstallen een stuk kleiner moet worden.

Renault presenteert op 12 februari zijn auto voor het nieuwe seizoen. Daniel Ricciardo en nieuweling Esteban Ocon vormen het coureursduo.

Op 19 februari is de eerste van zes testdagen op het circuit van Barcelona. De eerste race in Melbourne staat op 15 maart op het programma.