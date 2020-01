Terwijl buiten druk werd gebouwd, gaven de organisatoren van de terugkerende Nederlandse Grand Prix vrijdag op Zandvoort een nieuwe stand van zaken over de vorderingen. De boodschap: de bouw ligt op koers en het vernieuwde circuit gaat indruk maken.

Het woord uniek valt vaak in Zandvoort. Dan gaat het niet alleen over de kombochten, maar ook over de hele aanpak van de organisatie. Jan Lammers vertelt vol trots hoe coureurs 'zijn' vernieuwde circuit gaan beleven, zeker door de unieke kombochten die in aanbouw zijn. Die zijn op de 21 andere Formule 1-circuits inderdaad niet te vinden.

"Ik krijg veel reacties uit 'het wereldje', iedereen heeft zin om hier begin mei te komen", zegt de oud-Formule 1-coureur.

"Als ik dan zo'n Instagram-post van Daniel Ricciardo zie, denk ik: ja, het leeft echt", verwijst Lammers naar de foto van de Australiër die met zijn mountainbike door een hellende bocht gaat. "Alvast aan het voorbereiden op de banking in Zandvoort", schreef de voormalige teamgenoot van Max Verstappen erbij.

Daniel Ricciardo 'in voorbereiding op Zandvoort'. (Foto: Instagram/danielricciardo)

'We gaan zien wie de grootste ballen heeft'

Door eerdere persmomenten is de komst van de kombochten zelf niet meer het nieuws, maar vrijdag is voor het eerst te zien waar de coureurs precies gaan rijden, hoe de bochten lopen en hoe indrukwekkend het totaalplaatje zal zijn.

Het is nog even afwachten hoe de efficiënt denkende Formule 1-teams en coureurs reageren op het schuine asfalt. Misschien rijden ze er wel heel saai aan de onderkant doorheen, omdat dat dan het snelst is. Maar als de verwachtingen van Lammers uitkomen, lijkt spektakel gegarandeerd.

"Door beide bochten moeten twee coureurs naast elkaar kunnen. Dan gaan we zien wie de grootste ballen heeft", voorspelt Lammers, die uit zijn hoofd een ronde door de duinen maakt en zo vier plaatsen opsomt waar de Formule 1-coureurs elkaar moeten kunnen inhalen.

94 Update Circuit Zandvoort: 'Kombocht heeft Efteling-gevoel'

Op en neer, door blinde bochten en langs diepe grindbakken

Misschien blikt Lammers alvast vooruit naar het seizoen 2021, als de auto's door een ingrijpende regelwijziging dichter achter elkaar moeten kunnen rijden. Dat is komend seizoen nog een probleem: door de vele luchtwervelingen is het volgen van een andere auto lastig, waarmee het inhalen ook wordt bemoeilijkt. Op een circuit waarbij het sowieso al de vraag is of de coureurs wel echt in gevecht met elkaar kunnen, speelt dat zeker komend seizoen nog een rol.

Maar ontwerper Jarno Zafelli heeft er alles aan gedaan om het al glooiende Zandvoort tot een uitdaging voor de coureurs te maken. In een ronde over het circuit gaat het asfalt op en neer, door blinde bochten en langs diepe grindbakken. Het contrast met veel van de uit de grond gestampte complexen met asfalt als een biljartlaken is groot.

Op dat soort circuits staan de bandenstapels ver naast de baan en zijn grindbakken vaak ver te zoeken. Fouten worden daar niet afgestraft. Op Zandvoort wel, en alleen al daarom zorgt de terugkeer voor een nieuwe parel op de kalender, ongeacht of er nu veel ingehaald kan worden of niet.

De Hugenholtzbocht is de eerste nieuwe kombocht die de coureurs tegenkomen. (Foto: Pro Shots)

'Alles is onder controle'

En de werkzaamheden zelf? "We zitten nu in de fase dat we weer aan het opbouwen zijn", zegt directeur Robert van Overdijk. "De afgelopen maanden hebben we vooral afgebroken, maar nu zijn de nieuwe tunnels overdekt en begint het circuit echt vorm te krijgen."

Op en rond de baan is het nog een wirwar van vrachtwagens, graafmachines en werklui die hard werken om eind februari klaar te zijn. "Zelfs als het nog even gaat vriezen en sneeuwen houden we nog tijd over, maar het lijkt er niet op dat we dat nog gaan krijgen", lacht Van Overdijk. "En voor alles waar we nu mee bezig zijn, hebben we een vergunning."

Het is het beeld dat de organisatie wil uitstralen: alles is onder controle. Het is straks vooral aan de coureurs om te laten zien of Zandvoort echt die 'unieke' ervaring wordt. "Ze weten nog niet wat ze moeten verwachten", denkt Lammers. "Vrijdagochtend 1 mei rijden ze voor het eerst de pitstraat uit, en dan gaan ze het zien."

De vernieuwde Arie Luyendijk-kombocht in aanbouw. (Foto: Pro Shots)