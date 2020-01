Ferrari heeft vrijdag de negentienjarige Arthur Leclerc toegevoegd aan het talentenprogramma. Hij is het jongere broertje van Charles Leclerc, die sinds 2019 voor het Italiaanse team in de Formule 1 rijdt.

De negentienjarige coureur kwam in 2019 uit in het Duitse F4-kampioenschap. De Monegask boekte één overwinning en eindigde daarnaast nog zeven keer op het podium, waarmee hij op de derde plek eindigde in de stand.

Leclerc gaat ook deel uitmaken van het Prema Powerteam, dat uitkomt in het Formula Regional European Championship. Zijn drie jaar oudere broer Charles Leclerc (22) kroonde zich in 2017 namens dat team tot kampioen in de Formule 2.

"Ik heb er altijd van gedroomd om voor Prema te rijden en ik ben trots dat ik deel uit ga maken van het talentenprogramma van Ferrari", zegt Arthur Leclerc tegen Motorsport.com. "Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen en kan niet wachten om in het racestoeltje te zitten."

Charles Leclerc kwam aan het begin van dit jaar in dienst bij Ferrari na een geslaagd debuutseizoen in de Formule 1 bij Sauber. Hij eindigde zijn eerste seizoen voor de Italiaanse renstal op de vierde plek, achter nummer drie Max Verstappen.

Leclerc verlengde zijn contract bij Ferrari onlangs tot en met 2024. Het team presenteert op 11 februari de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen, dat op zondag 15 maart officieel van start gaat met de Grand Prix van Australië.