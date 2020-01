Formule 1-teams proberen in de voorbereiding op de Grand Prix van Nederland zo veel mogelijk informatie los te peuteren over de vernieuwde baan van de Italiaanse ontwerper Jarno Zaffelli. Die geeft bewust zo min mogelijk prijs.

"Formule 1-teams hebben allemaal een simulator, maar ze hebben hier natuurlijk nog nooit gereden. Dus ze zitten te springen om informatie", zei Grand Prix-directeur Jan Lammers vrijdag tijdens een persbijeenkomst op Zandvoort.

"Ontwerper Jarno geeft dat maar mondjesmaat prijs, de teams moeten toch zo veel mogelijk tijdens de eerste trainingen uit zien te vogelen hoe de baan precies is", voegde de voormalig Formule 1-coureur toe. De verwachting is dat er meer spanning ontstaat als de teams niet zoals gebruikelijk tot in de puntjes voorbereid zijn op de baan waarop wordt geracet.

De organisatie van de Nederlandse Grand Prix is tevreden over de werkzaamheden, waarvan die aan de baan zelf eind februari moeten worden afgerond. "Zelfs als de winter dan toch nog komt en het gaat vriezen, zitten we ruim in de tijd", zei directeur Robert van Overdijk. De race wordt verreden op 3 mei.

Lammers verwacht enthousiaste coureurs. "Ik ben benieuwd naar de eerste reactie van de coureur die zijn auto op poleposition heeft gezet. De combinatie van snelheid en hoogteverschillen is sensationeel."

Verbouwingen aan de hoofdtribune op Zandvoort. (Foto: Pro Shots)

'Zien wie zijn voet op het gas durft te houden'

Sinds de start van de verbouwing zijn de ogen vooral gericht op de Arie Luyendijk-bocht, de grote kombocht die van het start/finish-gedeelte een langer gedeelte moet maken waarop vol gas gereden kan worden. Volgens Lammers wordt de Hugenholtz-bocht, die ook in een komvorm wordt aangelegd, misschien nog wel unieker.

"Daar kunnen sowieso twee auto's naast elkaar doorheen. En dan is het de vraag welke coureur de ballen heeft om zijn voet op het gas te houden richting de bochten die volgen. Daar kijk ik erg naar uit", sprak de Zandvoorter.

FIA en FOM enthousiast over aanpak Zandvoort

Volgens Van Overdijk komt de FIA, de organisatie die over de regelgeving en competitie in de Formule 1 gaat, tweewekelijks kijken hoe de vorderingen gaan. Maar er is weinig kritiek, voegt Lammers toe.

"De FIA en ook de commerciële partij FOM staan eerder enthousiast dan kritisch tegenover de manier waarop wij het aanpakken", aldus Lammers. "Ze spreken juist andere Grands Prix aan om ze te wijzen hoe wij het hier aanpakken, qua circuit, duurzaamheid en fanbeleving."

Naast de Nederlandse Grand Prix is ook het raceweekend in Vietnam dit seizoen nieuw op de Formule 1-kalender, die uit 22 races bestaat. Het is daarmee het drukste jaar ooit in de koningsklasse van de autosport.