Williams is niet bang dat de auto ook dit jaar niet op tijd klaar is voor het nieuwe seizoen in de Formule 1. De Britse renstal moest vorig jaar de eerste testdagen in Barcelona missen omdat er nog te veel gesleuteld moest worden aan de wagen.

"We hebben onszelf deze winter hoge doelen gesteld, vooral op het gebied van aerodynamica en het vinden van meer performance. Er waren ook wat mechanische fouten die we moesten verhelpen", zegt teambaas Claire Williams woensdag tegen GPUpdate.

"Op al deze gebieden boeken we veel voortgang. Natuurlijk is het hoofddoel om de wagen op tijd klaar te krijgen voor het moment waarop de lichten op groen gaan bij de test, zo niet eerder. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken."

Williams moest de auto vorig jaar op de eerste en tweede dag van de testdagen in Barcelona in de pitbox laten staan en kon pas op de derde dag voor het eerst een rondje rijden op Circuit de Barcelona-Catalunya.

Teambaas Claire Williams van Williams. (Foto: Pro Shots)

'We hebben onszelf veel tijd gegeven'

Williams kon de opgelopen schade tijdens het seizoen niet repareren. Het voormalige topteam, dat in de jaren tachtig en negentig zeven rijderstitels pakte, eindigde met één schamel puntje kansloos op de laatste plaats in de WK-stand voor constructeurs.

"We hebben onszelf veel tijd gegeven om ervoor te zorgen dat als er iets misgaat, we niet direct in de problemen raken, maar juist wat speling hebben. Een van de eerste tekenen van succes is dat we alle crashtests hebben doorstaan, het meeste ging bij de eerste poging goed", aldus Williams.

"Vorig jaar hebben we vaak gefaald, er was zelfs een zesde poging nodig. Als dat constant misgaat, creëert het logischerwijs nog meer druk op het systeem, omdat je je daar ineens druk om moet gaan maken. Dit is dus een goede mijlpaal voor ons geweest in de winter."

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 19 februari met de eerste van zes testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix van het jaar wordt op 15 maart verreden in Melbourne. Williams rijdt komend seizoen met George Russell en Nicholas Latifi, die de plek van Robert Kubica overneemt.