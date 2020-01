FOM, het management van de Formule 1, is ervan overtuigd dat de aanpassingen aan het circuit van Zandvoort betere inhaalmogelijkheden opleveren. De planning is dat de bouwwerkzaamheden eind februari worden afgerond.

De inhaalmogelijkheden zijn er voornamelijk in de Arie Luyendijkbocht en in mindere mate de Hugenholtzbocht. Hier zijn twee kombochten gerealiseerd, met een hellingshoek van maximaal 32 procent, waar de auto's op hoge snelheid doorheen kunnen.

De verwachting is dat er in de Arie Luyendijkbocht - de laatste bocht voor start/finish - een DRS-zone wordt geplaatst, al heeft de FIA daar nog geen uitsluitsel over gegeven.

Het idee voor kombochten in Zandvoort komt uit de koker van Charlie Whiting, de vorig jaar plotseling overleden wedstrijdleider van de Formule 1. Met computersimulaties is het idee van Whiting tot tevredenheid getest.

Veertien andere ideeën om inhalen te bevorderen voldeden niet

"Aanvankelijk hadden we een circuit waar het een flinke uitdaging zou zijn om inhalen mogelijk te maken", zegt Craig Wilson, hoofd van de Formule 1-afdeling die circuitontwerpen maakt en test, tegen Motorsport. "De rechte stukken zijn te kort en er was geen ruimte om uit te breiden."

De Formule 1 heeft allerlei opties tegen het licht gehouden. "We hebben veertien of vijftien ideeën bestudeerd, maar geen van deze was bevredigend", aldus Wilson.

De circuitdirectie van Zandvoort opperde vervolgens het idee van Whiting over kombochten bij de afdeling van Wilson. Geen enkel circuit in de Formule 1 beschikt over dergelijke hellende bochten.

"We hebben toen alles bestudeerd", vertelt Wilson. "Welke hellingshoek hadden we nodig? Zou de DRS nog werken? Wat gebeurt er met de stabiliteit van de auto's en de aerodynamica? Het leek erop dat het idee goed zou werken."

'Inhalen in elk geval eenvoudiger dan voorheen'

Daarna werd de FIA ingeschakeld. Na bestudering van de data uit de computersimulaties stemde de autosportbond in met de unieke plannen in Zandvoort.

Ondanks de aanpassingen denkt Wilson niet dat inhalen heel makkelijk gaat worden in Zandvoort, waar op 3 mei de Nederlandse Grand Prix wordt verreden. "Ik verwacht nog steeds dat het een lastige baan is om in te halen. Maar door de aanpassingen zal het in elk geval eenvoudiger dan voorheen zijn", voorspelt de Brit.

Na maandenlange werkzaamheden staat de heropening van het circuit in Zandvoort gepland aan het einde van februari. Er staan dan enkele evenementen op het circuit gepland.