Volgens Helmut Marko, de topman van Red Bull Racing, kon de Oostenrijke renstal niet anders dan snel om de tafel gaan met Max Verstappen. Dat zorgde er dinsdag voor dat de Nederlander zijn contract verlengde tot het einde van 2023.

"De ontwikkelingen in de afgelopen weken hebben ons onder druk gezet. De flirt tussen Ferrari en Lewis Hamilton. Het bijtekenen van Charles Leclerc bij Ferrari", zei Marko na het nieuws over het nieuwe contract voor Verstappen tegen Auto, Motor und Sport.

"We wisten niet wat er waar was van het Hamilton-gerucht. Het is wel duidelijk dat Mercedes moet reageren als Hamilton in 2021 naar Ferrari gaat. Dan was Verstappen zeker hun eerste keuze geweest."

Marko is dan ook zeer blij dat Red Bull langer kan beschikken over Verstappen, die sinds 2016 in dienst is bij het hoofdteam van de energiedrank fabrikant. "Dit was een zeer belangrijke stap voor ons. We kunnen nu met meer vertrouwen naar de toekomst kijken."

Vorig jaar eindigde Verstappen achter het Mercedes-duo Hamilton en Valtteri Bottas als derde in de WK-stand, de beste prestatie in zijn carrière. De 22-jarige Nederlander heeft inmiddels acht Grand Prix-zeges geboekt.

Marko snel om de tafel met Honda

Ook motorleverancier Honda heeft positief gereageerd op het nieuws van Verstappen, gaf Marko aan. "Max vertegenwoordigt voor de Japanners een hoge waarde. Zij houden van zijn agressieve rijstijl en open houding."

Eind november werd bekend dat Red Bull, na 2019 en 2020, ook in 2021 met een motor van Honda zal rijden, maar voor de jaren daarna is nog geen overeenkomst gesloten. "Binnenkort zullen we verder gaan praten met Honda. Ik wacht momenteel nog op een moment dat ik naar Japan moet vliegen", aldus Marko.

Komend seizoen vormt Verstappen opnieuw een coureursduo met Alexander Albon. De Thai, die halverwege het vorige seizoen Pierre Gasly opvolgde, heeft nog een verbintenis tot het einde van dit jaar.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 19 februari met de eerste van zes testdagen in Barcelona. Op 15 maart wordt in Melbourne de eerste Grand Prix van het jaar verreden.