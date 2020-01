Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull Racing tot en met 2023 verlengd. Dat maakt het Oostenrijkse team dinsdag bekend.

"Ik ben erg blij met deze contractverlenging", zegt Verstappen op de website van zijn team. De vorige verbintenis van de Limburger liep eind dit jaar af.

Verstappen debuteerde in 2015 op zeventienjarige leeftijd als jongste coureur ooit bij Red Bulls zusterteam Toro Rosso in de Formule 1. Vroeg in het seizoen 2016 promoveerde hij naar het hoofdteam, waarvoor hij inmiddels acht Grand Prix-zeges heeft geboekt.

"Red Bull geloofde in mij en heeft me de kans gegeven in de Formule 1, waar ik ze altijd erg dankbaar voor ben geweest", zegt de inmiddels 22-jarige Limburger. "In de loop der jaren ben ik erg hecht geworden met het team."

"Naast de passie van iedereen binnen dit team geniet ik ook erg van het werken met deze groep mensen. Met de komst van motorleverancier Honda hebben we de laatste twaalf maanden veel progressie geboekt. Dat geeft me nog meer motivatie en vertrouwen dat we samen kunnen winnen."

Honda blijft in ieder geval tot 2021 de motoren leveren aan het team. Verstappen mikt met Red Bull op het hoogst haalbare. "Ons doel is uiteraard om te strijden om de wereldtitel."

Verstappen werd vorig jaar derde in WK-stand

Vorig jaar eindigde Verstappen achter het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas als derde in de WK-stand, de beste prestatie in zijn carrière. Doordat de reglementen van de Formule 1 in 2021 ingrijpend gewijzigd worden, is het nog maar de vraag of het Duitse team zijn dominante positie van de afgelopen zes jaar kan vasthouden.

Red Bull-teambaas Christian Horner is verheugd dat het lange contract van Verstappen duidelijkheid geeft voor de toekomst. "Dit is fantastisch nieuws. Zeker met de uitdaging van de nieuwe regels in 2021 aan de horizon is continuïteit op de lange termijn van zo veel mogelijk factoren van essentieel belang."

"Max heeft natuurlijk bewezen dat hij een geweldige aanwinst is voor ons team. Hij heeft heel veel vertrouwen in de samenwerking met Honda en we zijn dolgelukkig dat we hem voor zo'n lange tijd hebben vastgelegd", zegt Horner.

Ook Leclerc verlengde onlangs contract

Verstappen is niet de enige coureur die onlangs een nieuw contract voor langere tijd tekende. De eveneens 22-jarige Ferrari-coureur Charles Leclerc verlengde kort voor Kerstmis zijn verbintenis tot eind 2024.

Komend seizoen vormt Verstappen opnieuw een coureursduo met Alexander Albon. De Thai die halverwege het vorige seizoen Pierre Gasly opvolgde, heeft nog een verbintenis tot het einde van dit jaar.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 19 februari met de eerste van zes testdagen in Barcelona. Op 15 maart wordt in Melbourne de eerste Grand Prix van het jaar verreden.