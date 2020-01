Otmar Szafnauer heeft zijn bedenkingen bij de ingrijpende reglementswijzigingen die in 2021 van kracht worden in de Formule 1. De teambaas van Force India vreest zelfs dat de wagens trager worden dan Formule 2-auto's.

Het voornaamste doel van de reglementswijzigingen is de spanning verhogen. Kleinere renstallen, zoals Racing Point, moeten meer kans krijgen op podiumplaatsen en zelfs overwinningen. De laatste jaren werden alle races gewonnen door de grote teams Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing.

Toch is Szafnauer niet erg enthousiast over de nieuwe regels, die in oktober werden goedgekeurd door Formule 1-eigenaar Liberty Media. "Ik zou blij moeten zijn. Maar mijn angst is dat de sport te veel afglijdt en dat nog steeds niet elk team kan winnen op zondag", zegt de Roemeens-Amerikaanse teambaas tegen Motorsport.

"Het kost 2 miljoen om een Formule 2-auto te bouwen. In de Formule 1 hebben we straks een budget van 155 miljoen, maar als we niet oppassen, dan zijn de Formule 2-auto's sneller dan wij. Dat zou geen goede zaak zijn."

In het afgelopen Formule 1-seizoen waren de verschillen tussen Formule 1 en de opstapklasse groot. Bij de laatste Grand Prix in Abu Dhabi zette Robert Kubica met 1.39,236 de traagste tijd neer in de kwalificatie bij de koningsklasse. In de Formule 2 pakte Sérgio Sette Câmara poleposition in een rondetijd die tien seconden trager was (1.49,751).

Szafnauer wil meer vrijheid in technische regels

Szafnauer zou graag zien dat de budgetten in de Formule 1 nog lager worden, maar dat de vrijheid bij de technische regels groter wordt. "Dan kan het slimste team winnen."

"Als je een vastgelegd design van de auto's hebt, dan wordt de Formule 1 als IndyCar. Daar wordt de race gewonnen door de beste coureur of de beste engineer of wat dan ook. Formule 1 gaat ook om het ontwikkelen van de auto. Er bestaan al genoeg raceklassen waarin alle auto's exact gelijk zijn."

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 19 februari met de eerste van zes testdagen in Barcelona. Op 15 maart wordt in Melbourne de eerste Grand Prix van het jaar verreden.