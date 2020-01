Lewis Hamilton erkent dat hij aan het begin van het afgelopen Formule 1-seizoen vreesde voor een concurrentiestrijd met zijn teamgenoot Valtteri Bottas bij Mercedes. De Fin won in maart de openingsrace in Australië.

"De eerste paar races zijn normaal gesproken niet aan mij besteed. Ze zijn niet slecht, nog steeds beter dan gemiddeld, maar ik voelde wel veel druk van 'Valtteri 2.0'", zegt Hamilton, die uiteindelijk wereldkampioen werd, in een interview met Autsport.com.

Na vier races hadden Hamilton en Bottas ieder twee zeges geboekt in het Formule 1-seizoen. Na de zege van Bottas in Australië schreef Hamilton de Grands Prix van Bahrein en China op zijn naam, waarna de Fin zegevierde in Azerbeidzjan.

"Ik moest mijn hoofd erbij houden. Ik kon niet toelaten dat er druk van buitenaf kwam, maar ik ben ook maar een mens en dan blijft zoiets niet onopgemerkt", doelt Hamilton op de opmars van Bottas.

Valtteri Bottas viert zijn overwinning in Australië met een fles champagne. (Foto: Getty Images)

Bottas snoert criticasters de mond

Bottas maakte in 2017 de overstap van Williams naar Mercedes. In zijn eerste jaar bij de Duitse renstal maakte hij indruk met drie overwinningen en een derde plaats in het WK-klassement. Een jaar later stelde hij zwaar teleur. Bottas won geen enkele wedstrijd en eindigde het seizoen op een vijfde plaats.

Mercedes schonk desondanks zijn vertrouwen aan de dertigjarige Bottas, die na de openingszege in Australië in maart 2019 zijn gram haalde bij zijn criticasters. "Voor wie het aangaat, fuck you!", riep hij na afloop over de boordradio.

Ondanks de sterke openingsfase kon Bottas zijn teamgenoot Hamilton (413 punten) niet van de wereldtitel houden. De coureur van Mercedes won nog wel de Grands Prix van Japan en de Verenigde Staten en eindigde als tweede in het WK-klassement, met 326 punten.

Bottas rijdt ook volgend jaar bij Mercedes. De Fin verlengde in augustus zijn aflopende contract met één jaar. Ook Hamilton beschikt over een contract tot het einde van 2020.