Honda-directeur Masashi Yamamoto heeft nog maar eens zijn bewondering uitgesproken voor Max Verstappen. De topman van Red Bull Racings motorleverancier vergelijkt de Nederlander met drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna.

"Hij is heel erg belangrijk in het project van Honda. Hij is jong, maar maakt heel veel indruk op het circuit. Gezien zijn relatie met Honda zie ik een jonge Senna in hem", zegt Yamamoto vrijdag tegen Autosport.com.

Senna werd in 1988, 1990 en 1991 wereldkampioen in de Formule 1 namens McLaren. De Braziliaan behaalde al zijn wereldtitels met een motor van Honda. In totaal won hij 32 races met de Japanse krachtbron.

Yamamoto vindt het mooi dat Honda met Verstappen net zo'n goede band heeft als met Senna en genoot ervan dat Verstappen afgelopen seizoen na zijn overwinning in Oostenrijk naar het Honda-embleem op zijn pak wees.

"Max laat blijken dat hij respect heeft voor Honda en hij voelt dat we een familie zijn. Dat hij op het podium in Oostenrijk naar het Honda-logo wees, bewijst dat hij blij met ons is. Het geeft ons extra motivatie bij het bouwen van een goede motor."

Eerste race van 2020 op 15 maart

De 22-jarige Verstappen en alle andere Formule 1-coureurs bereiden zich momenteel voor op het nieuwe seizoen, dat in februari officieus begint met de wintertests op Circuit de Catalunya in Barcelona.

De eerste Grand Prix van 2020 is op 15 maart in Australië. Met 22 races is de Formule 1-kalender dit jaar voller dan ooit. De Grand Prix van Zandvoort, die na 35 jaar terug is op de agenda, wordt verreden op 3 mei.