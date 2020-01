Alfa Romeo heeft op nieuwjaarsdag bekendgemaakt dat Robert Kubica aan de slag gaat als reservecoureur bij het team. Met het Poolse bedrijf PKN ORLEN heeft de renstal bovendien een nieuwe titelsponsor gestrikt.

De 35-jarige Kubica maakte afgelopen seizoen bij Williams weinig succesvol zijn rentree in de Formule 1. De ervaren coureur reed het hele jaar in de achterhoede en pakte slechts één WK-punt.

Kubica maakte zijn rentree in de koningsklasse van de autosport na een afwezigheid van acht jaar. Hij raakte zwaargewond bij een rallyongeluk in februari 2011, waar hij blijvende schade aan zijn rechterhand aan overhield.

Bij Williams moest Kubica deze winter plaatsmaken voor de 24-jarige debutant Nicholas Latifi. De Canadees komt uit een vermogende familie die de renstal ondersteunt.

Kubica verheugd met nieuw hoofdstuk

Alfa Romeo heeft in 2020 net als afgelopen jaar Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi als coureursduo. Kubica is blij dat hij bij bij het team in de Formule 1 betrokken blijft. "Ik ben erg verheugd met dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière", zegt hij.

"Alfa Romeo heeft een speciaal plekje in mijn hart. Er zijn nog vele bekende gezichten van mijn tijd in Hinwil." Die Zwitserse plek was de thuisbasis van Sauber, de voorganger van Alfa Romeo, waar Kubica zijn eerste vier jaar in de Formule 1 reed.

"Natuurlijk zijn de omstandigheden nu heel anders dan toen", zegt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Maar ik ben ervan overtuigd dat we dezelfde honger naar succes hebben. Ik kijk ernaar uit om met dit team de stap vooruit te zetten."

Poolse titelsponsor voor Alfa Romeo

Met de komst van Kubica maakte Alfa Romeo ook bekend dat de Poolse petroleumgigant PKN ORLEN zich als titelsponsor aan het team verbindt. De renstal heet nu officieel Alfa Romeo Racing ORLEN.

"Deze nieuwe samenwerking is een bewijs van onze ambitie en ons verlangen om aan de absolute top van de Formule 1 te komen", zegt teambaas Frédéric Vasseur.

"Daarnaast zijn we erg blij met de terugkeer van Robert. Hij is een van de meest briljante coureurs van zijn generatie en zijn gevecht om terug te keren in deze sport is een blijk van hoe sterk de menselijke wil is."

Vasseur verwacht dat Kubica met zijn ervaring op de achtergrond een belangrijke rol kan spelen. "Zijn feedback zal van onschatbare waarde zijn in onze strijd om vooraan op de grid te belanden."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 19 februari met de eerste van zes testdagen in Barcelona. Op 15 maart wordt in Melbourne de eerste Grand Prix van dit jaar verreden.