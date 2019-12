Charles Leclerc heeft maandag een nieuw contract bij Ferrari getekend. De 22-jarige Monegask blijf tot eind 2024 in dienst bij het team uit Maranello.

"Ik ben ontzettend blij dat ik ook de komende vijf jaar voor Ferrari zal rijden", aldus Leclerc via zijn sociale kanalen. "Ik ben heel erg dankbaar dat ik voor zo'n mooi team in actie mag komen. In het afgelopen seizoen heb ik veel geleerd en hebben we een goede basis gelegd voor de jaren die komen gaan."

Leclerc kwam aan het begin van dit jaar in dienst bij Ferrari een geslaagd debuutseizoen in de Formule 1 bij Sauber. Hij maakte in zijn eerste jaar bij de Italiaanse renstal indruk met zes polepositions en twee overwinningen. De voormalig Formule 2-kampioen eindigde als vierde in het kampioenschap, voor teamgenoot Sebastian Vettel.

Teambaas Mattia Binotto is blij dat Leclerc ook de komende jaren bij Ferrari rijdt. "Na iedere race kregen we meer het gevoel dat we zijn contract wilden verlengen", reageert Binotto op de site van zijn team. "Met deze contractverlenging is hij in de komende vijf jaar voor ons actief. We gaan met elkaar een heel mooie toekomst tegemoet."

"Charles is een deel van onze familie sinds 2016 en we zijn meer dan trots op de resultaten die we met hem hebben neergezet. We zijn dan ook verheugd dat we ook de komende vijf jaar met elkaar zullen werken."