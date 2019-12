Max Verstappen is na het eerste seizoen van Red Bull met Honda vol lof over de motorleverancier. De 22-jarige Nederlander denkt dat de betrouwbaarheid van de krachtbron doorslaggevend kan zijn in de strijd om de wereldtitel.

Red Bull Racing verruilde motorleverancier Renault eind 2018 voor Honda. Met zijn nieuwe krachtbron eindigde Verstappen als derde in het kampioenschap en won hij drie Grands Prix.

"Ik denk dat het heel goed is gegaan", blikt Verstappen vrijdag bij Motorsport.com terug op het afgelopen seizoen. "In het begin is het altijd moeilijk om te voorspellen wat er gaandeweg het jaar gaat gebeuren, maar ik denk dat Honda heel grote stappen vooruit heeft gezet."

"In vergelijking met eerdere jaren hebben we op het gebied van betrouwbaarheid veel progressie geboekt. We zijn niet één keer uitgevallen met een motorprobleem. Als je voor de titel wilt vechten, is dat precies wat je nodig hebt."

Verstappen stond na de eerste race van het jaar, in het Australische Melbourne, direct op het podium. Zeven races later boekte hij tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg de eerste Honda-zege in de Formule 1 sinds 2006.

Max Verstappen op het podium in Oostenrijk na de eerste Honda-zege sinds 2006. (Foto: Red Bull)

'Samenwerking is ontzettend prettig'

Verstappen prijst naast de motor ook de werkwijze van de Japanners. "Ze hebben een enorm goede indruk op mij gemaakt", vervolgt de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

"Het zijn mensen van weinig woorden, en dat is precies hoe ik ook in elkaar steek. Tegelijkertijd zijn ze enorm gefocust op wat ze aan het doen zijn. Ik vind het ontzettend prettig om met ze samen te werken. Het zijn echte professionals."

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 19 februari met de eerste testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Op 15 maart wordt in Australië de eerste Grand Prix van het jaar verreden.

