Daniel Ticktum is opgenomen in het talentenprogramma van Williams, zo maakte het team dinsdag bekend. De twintigjarige Brit, die eerder dit jaar nog deel uitmaakte van het opleidingstraject van Red Bull Racing, is volgend jaar de ontwikkelingsrijder van de renstal uit Grove.

"Ik voel me bevoorrecht dat ik onderdeel mag zijn van dit prachtige team", aldus Ticktum op de site van zijn nieuwe werkgever. "Williams heeft een prachtige geschiedenis in de Formule 1. Ik zal er alles aan doen om het team verder vooruit te helpen."

Ticktum zal door Williams, dat afgelopen seizoen met Robert Kubica slechts één punt in het constructeurskampioenschap pakte, voornamelijk als simulatorcoureur worden ingezet. Ook zal hij twee Grands Prix bezoeken om de engineers en de marketingafdeling van het team beter te leren kennen.

Naast zijn werkzaamheden voor Williams zal Ticktum volgend jaar ook in actie komen in het Formule 2-kampioenschap. Eerder deze maand werd hij aangesteld bij het team van DAMS.

Coureurs George Russell en debutant Nicholas Latifi, die de vertrokken Kubica vervangt, werken in 2020 de Grands Prix namens Williams af.

Ticktum raakte al eens in opspraak

Ticktum maakte sinds 2017 deel uit van het talentenprogramma van Red Bull Racing, maar werd afgelopen zomer aan de kant geschoven door de energiedrankjesfabrikant vanwege teleurstellende resultaten in het Japanse Super Formula-kampioenschap.

Eerder in zijn carrière kwam Ticktum al eens in opspraak. In 2015 werd hij door de Britse autosportbond voor twee jaar (waarvan één voorwaardelijk) geschorst nadat hij een crash veroorzaakte bij een race in het Brits Formule 4-kampioenschap.

Terwijl de wedstrijd op het Britse Silverstone door de safetycar al was geneutraliseerd, haalde hij tien auto's in om uiteindelijk te crashen met zijn titelrivaal Ricky Collard.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 19 februari met de eerste testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Op 15 maart wordt in Australië de eerste Grand Prix van het jaar verreden.

