Max Verstappen ziet zichzelf in de toekomst geen coureursduo vormen met Charles Leclerc bij Ferrari. De huidige Red Bull-coureur vindt het niet logisch om met twee topcoureurs bij één renstal te rijden.

Verstappen (22) en zijn leeftijdsgenoot Leclerc worden gezien als de grootste talenten binnen de Formule 1. De Limburger en de Monegask wonnen dit jaar respectievelijk drie en twee Grands Prix.

Op de baan vochten ze soms een hevige strijd uit, maar Verstappen stelt dat hij een goede verstandhouding heeft met Leclerc. "Ik kan goed met hem overweg. We racen hard tegen elkaar, maar dat hoort er toch bij?", zegt Verstappen tegen Ziggo Sport in een interview dat vrijdag uitgezonden wordt.

Toch verwacht hij niet in de toekomst een duo te vormen met Leclerc. "Daar denk ik totaal niet aan. Ik denk sowieso niet dat Ferrari ons allebei zal nemen."

Verstappen vindt het niet verstandig om met twee topcoureurs bij hetzelfde team te racen. "Je moet twee potentiële nummers één niet naast elkaar laten rijden. En Leclerc is geen pannenkoek, toch?"

Ferrari-CEO sluit komst Verstappen uit

Overigens sloot Ferrari-CEO Louis Camilleri eerder deze week uit dat Verstappen ooit voor Ferrari zou rijden. Hij is nog altijd kwaad omdat de Red Bull-coureur de Italiaanse renstal dit seizoen beschuldigde van valsspelen.

"Sensationele uitspraken brengen je niet ver. Soms is het beter om te zwijgen. Waarom zouden we Max voor Ferrari laten rijden als hij onze geloofwaardigheid in twijfel trekt?" zei Camilleri onder meer.

Leclerc heeft ook komend seizoen viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel als teamgenoot. De 32-jarige Duitser kende een teleurstellend jaar en eindigde achter Verstappen en Leclerc als vijfde in de WK-stand. Het contract van Verstappen bij Red Bull loopt nog een jaar door.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 19 februari met de eerste testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Op 15 maart wordt in Australië de eerste Grand Prix van het jaar verreden.