Ferrari presenteert de Formule 1-auto voor komend seizoen op 11 februari. De Italiaanse renstal zegt donderdag daarmee waarschijnlijk het eerste team te zijn dat de nieuwe wagen aan het grote publiek toont.

"Ik denk dat we de eerste zullen zijn", zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto tegenover een select groepje media, waaronder Autosport.com. "De reden waarom we de auto zo vroeg presenteren, is dat we na de presentatie een intens testprogramma draaien."

Ferrari is het eerste team dat de aankondigingsdatum van de nieuwe auto wereldkundig maakt.

Het is al bekend dat Ferrari in 2020e mat rode verf behoudt die dit jaar werd geïntroduceerd om aan gewicht te verliezen. Voor de rest zijn er nog geen details bekendgemaakt over de nieuwe auto's van coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc.

De auto van Ferrari van het seizoen 2019. (Foto: Ferrari)

'Wij kunnen niet de favoriet zijn'

Ferrari moest dit jaar zijn meerdere erkennen in wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes, maar maakte indruk in de tweede seizoenshelft met drie Grand Prix-zeges op rij. Leclerc zegevierde in België en Italië, waarna Vettel zijn enige zege van het jaar boekte in Singapore.

"We kunnen niet de favoriet voor 2020 zijn", meent Binotto. "Het team dat dit jaar het kampioenschap heeft gewonnen (Mercedes, red.) en de coureur die de laatste titels heeft gewonnen (Lewis Hamilton, red.) leggen de lat en hebben aan het einde van het seizoen de snelste auto. Wij zijn de uitdager."

De testperiode in de Formule 1 is met ingang van komend seizoen ingekort van acht naar zes dagen. De testdagen zijn van 19 tot 21 februari en van 26 tot 28 februari in Barcelona.