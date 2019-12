Zevenvoudig MotoGP-kampioen Valentino Rossi en zesvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton hebben woensdag van machine geruild op het circuit van Valencia. Rossi reed in de Mercedes van Hamilton en de Britse coureur stapte op de Yamaha van de Italiaan.

Rossi reed in de Mercedes W08, de auto die Hamilton in het seizoen 2017 gebruikte. (Foto: Getty Images)

Hamilton kreeg de Yamaha MotoGP YZR-M1, de motor die Rossi in november nog gebruikte bij de laatste MotoGP-race van het seizoen in Valencia. (Foto: Getty Images)

De ruil was een initiatief van een gedeelde sponsor van Rossi en Hamilton.

Rossi reed in 2010 voor het laatst in een Formule 1-auto. Dat was toen een Ferrari uit 2008. "Er is sindsdien veel veranderd", zei 'The Doctor' woensdag. "Ik moest er even aan wennen, maar het was erg leuk. Ik hoop dit vaker te kunnen doen."

Hamilton sprak na afloop van "de beste dag ooit".