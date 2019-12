De Formule 1-coureurs zullen in 2020 niet met nieuwe banden gaan rijden. De teams hebben dinsdag unaniem besloten om ook volgend jaar de banden uit 2019 te blijven gebruiken.

"We hebben de specificaties voor de 2020-banden uitgebreid getest en geanalyseerd", laat de internationale autosportfederatie FIA dinsdag in een verklaring weten. "Daarop hebben de teams in een stemming unaniem het besluit genomen om ook volgend seizoen de 2019-banden te gebruiken."

Tijdens de eerste vrije training voor de Amerikaanse Grand Prix en vorige week tijdens een tweedaagse test in Abu Dhabi hebben de teams nieuwe banden van leverancier Pirelli getest.

In de Verenigde Staten hadden de coureurs al kritiek op het gemaakte rubber en ook na afloop van de test op het Yas Marina Circuit waren de rijders niet overtuigd van de kwaliteiten van de nieuwe banden.

Max Verstappen eerder dit jaar in de Verenigde Staten met de 2020-banden. (Foto: Red Bull)

Pirelli hoopte op minder bandenslijtage

Pirelli had gehoopt dat de bandenslijtage met de 2020-banden minder zou zijn dan met het huidige rubber. Daardoor had het mogelijk moeten worden om meerdere snelle rondes achter elkaar te rijden, zonder dat de band hard slijt. Ook was het de wens van Pirelli dat de banden bij verschillende temperaturen beter zouden functioneren.

Na de afgelopen tests bleek echter dat het nieuwe rubber geen verbetering is ten opzichte van de banden uit 2019. Daarop werd dus besloten om de huidige banden ook in 2020 te gebruiken.

Het Formule 1-seizoen kwam vorige week in Abu Dhabi ten einde. Lewis Hamilton pakte dit jaar zijn zesde wereldtitel, terwijl Max Verstappen als derde eindigde in het kampioenschap.

Op 19 februari 2020 staat op het Circuit de Catalunya in Barcelona de eerste testdag op het programma. Het Grand Prix-seizoen begint op zondag 15 maart met de race in het Australische Melbourne.

