De 21-jarige Formule 1-coureur Max Verstappen nam vrijdagavond de prijs voor beste inhaalactie van het jaar in ontvangst, tijdens het jaarlijkse gala van de internationale autosportfederatie FIA in Parijs.

Verstappen kreeg de prijs voor zijn gevecht met de Monegask Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië in juli. Hoewel hij dit gevecht won, eindigde de race minder goed voor de Limburgse coureur. De Duitse Sebastian Vettel reed hem van achteren aan, waarna Verstappen als vijfde eindigde en Vettel als vijftiende.

Tijdens het gala kreeg de Limburger ook zijn prijs voor de derde plaats in het wereldkampioenschap.

Het is de vierde keer dat Verstappen de prijs voor beste inhaalactie in ontvangst neemt. De eerste kreeg hij tijdens zijn carrière in de Formule 3 in 2014. In de twee jaar daarna kreeg hij ook de prijs voor beste inhaalactie.

De belangrijkste prijs van de avond, persoonlijkheid van het jaar, ging naar Niki Lauda. De drievoudig wereldkampioen uit Oostenrijk overleed op 20 mei 2019, op zeventigjarige leeftijd.

Verstappen won in 2015, 2016 en 2017 de prijs voor persoonlijkheid van het jaar.