Red Bull Racing-topman Helmut Marko vindt het belachelijk dat Ferrari afgelopen weekend bij de Grand Prix van Abu Dhabi 'slechts' een boete van 50.000 euro kreeg voor een afwijkende hoeveelheid brandstof in de auto van Charles Leclerc.

"De regels zijn heel duidelijk. Deze milde straf is een grap", zegt Marko tegen Auto Bild.

De auto van Leclerc werd zondag voor de slotrace van het seizoen gecontroleerd door autosportbond FIA. Daar kwam aan het licht dat er een "significant" andere hoeveelheid brandstof in de Ferrari zat dan het team had opgegeven.

Iets minder dan een uur voor de start meldde de FIA dat Ferrari met de auto van Leclerc technische regel 12-19 had verbroken. Red Bull-teambaas Christian Horner zei direct dat hij een diskwalificatie voor de Monegask verwachtte, maar een paar uur na de race werd bekend dat de straf een boete van 50.000 euro was voor Ferrari.

Leclerc kwam achter winnaar Lewis Hamilton en nummer twee Max Verstappen als derde over de streep op het Yas Marina Circuit en verloor daardoor de strijd met Verstappen om de derde plek in de WK-eindstand.

'In 2020 gaan we zeker protest indienen'

De controverse rondom de auto van Leclerc volgde een maand nadat Red Bull tijdens de Amerikaanse Grand Prix om opheldering vroeg over de manier waarop een brandstofsensor van de FIA beïnvloed kan worden. Aanleiding hiervoor waren beschuldigingen aan het adres van Ferrari dat het team zou valsspelen met het brandstofverbruik van de motor.

Marko stelt dat Red Bull van plan is om volgend jaar sneller aan de bel te trekken als ze onregelmatigheden vermoeden bij concurrent Ferrari. "Het gaat om eerlijkheid, om het volgen van de regels en om gelijke behandeling van het team", aldus de 76-jarige Oostenrijker.

"De motor van Ferrari is dit seizoen op meerdere punten, die waarschijnlijk buiten het grijze gebied lagen, aan de kaak gesteld, maar er is niks tegen gedaan. Als wij in 2020 weer denken dat er onregelmatigheden zijn, zullen we zeker een protest indienen. Dan moet Ferrari alles openbaren en moet de FIA er adequaat mee omgaan."

Ferrari heeft altijd ontkend dat het de regels heeft overtreden.