Het is voor Formule 1-teams niet langer toegestaan om hun auto's tijdens de wintertests richting het nieuwe seizoen af te schermen in de pitstraat. De FIA heeft dat in een vergadering besloten.

"Teams mogen hun auto's tijdens de tests niet meer verborgen houden, waarmee de testdagen aantrekkelijker moeten worden voor de media en fans", staat in een verklaring van de federatie.

Teams deden er in voorgaande jaren tijdens de testdagen in Barcelona veel aan om hun auto's naast de baan zo veel mogelijk uit het zicht te houden en de concurrentie niet wijzer te maken.

Dat ging gepaard met onder meer schermen voor de pitbox, waardoor de auto's niet zichtbaar waren op het Circuit de Catalunya. Dat is vanaf het nieuwe seizoen dus verboden.

Wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes won zondag in Abu Dhabi de laatste race van het Formule 1-seizoen. De wintertests voor het nieuwe seizoen zijn van 19 tot en met 21 februari en van 26 tot en met 28 februari in Barcelona.

De eerste Grand Prix van 2020 is op 15 maart traditiegetrouw in Australië. De Formule 1-kalender telt volgend jaar voor het eerst 22 races.