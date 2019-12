George Russell heeft woensdag in een Mercedes de snelste tijd genoteerd tijdens de tweede en laatste testdag in Abu Dhabi. Charles Leclerc crashte met zijn Ferrari en kon de sessie niet afmaken.

Russell, die onder contract staat bij Mercedes maar rijdt voor Williams, noteerde een tijd van 1.37,204 en hield daarmee Leclerc (tweede met 1.37,401) en Lance Stroll (derde met 1.37,999) van Racing Point achter zich.

Leclerc verloor twee uur voor het einde in bocht 14 de controle over zijn stuur en belandde in de bandenstapel. De auto werd teruggebracht naar de pits, maar daar bleek dat de auto te veel schade had om op tijd te kunnen repareren.

Pierre Gasly was in de Toro Rosso de productiefste van allemaal. Hij reed in totaal 146 ronden en bleef daarmee Russell (145 ronden) en Alexander Albon (139 ronden) van Red Bull Racing voor.

Verstappen alleen dinsdag in actie

Max Verstappen kwam alleen dinsdag in actie. De Nederlander van Red Bull klokte toen met 1.39,926 de zevende tijd (Valtteri Bottas was in de Mercedes met1.37,124 de snelste), maar toonde zich met 153 ronden wel de productiefste.

Esteban Ocon, die volgend seizoen namens Renault terugkeert in de Formule 1, was wel op beide dagen te bewonderen op het circuit. Hij presteerde woensdag (1.38,950 en 128 ronden) beter dan dinsdag (1.39,962 en 77 ronden).

Nicholas Latifi nam woensdag plaats in een Williams, waarvoor hij volgend seizoen debuteert in de Formule 1. Roy Nissany en Pietro Fittipaldi mochten testen voor respectievelijk Williams en Haas.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 19 februari met de eerste testdag in Barcelona. Ook op 20 en 21 februari en van 26 tot en met 28 februari wordt er getest in de Spaanse stad. De eerste Grand Prix is op 15 maart in Australië.