Max Verstappen heeft dinsdag een productieve testdag in Abu Dhabi gehad. De Red Bull-coureur kwam tot 153 ronden op het Yas Marina Circuit, waar Esteban Ocon voor het eerst de wagen van Renault bestuurde.

Op dinsdag en woensdag worden er bandentesten gehouden op het circuit waar afgelopen zondag de laatste Grand Prix van het jaar verreden werd. Verstappen reed dinsdag de meeste ronden van iedereen. Zijn teamgenoot Alexander Albon komt woensdag in actie.

Pirelli stelde zowel de banden van 2019 als die van 2020 beschikbaar, zodat de teams de compounds konden vergelijken. De banden van komend seizoen zijn breder en hebben grotere velgen.

Ocon reed dinsdag voor de eerste keer voor Renault. De Fransman keert komend seizoen terug in de Formule 1, nadat hij dit jaar als reservecoureur van Mercedes fungeerde. Ocon volgt bij Renault Nico Hülkenberg op.

Nieuw seizoen begint op 15 maart

Behalve Verstappen en Ocon kwamen ook Valtteri Bottas (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Romain Grosjean (Haas), Daniil Kvyat (Toro Rosso) en George Russell (Williams) in actie.

Toro Rosso en Williams lieten daarnaast testcoureurs Sean Gelael en Chanoch Nissany in de auto rijden. Afgezien van Renault (77) en Alfa Romeo (93) kwam elk team tot meer dan honderd ronden.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 19 februari met de eerste testdag in Barcelona. Ook op 20 en 21 februari en van 26 tot en met 28 februari wordt er getest op het Circuit de Catalunya. De eerste race van het nieuwe seizoen is op 15 maart in Australië.

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.