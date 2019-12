De Formule E wordt vanaf volgend seizoen een van de officiële wereldkampioenschappen binnen de FIA. Daarmee krijgt het kampioenschap voor elektrische auto's dat bestaat sinds 2014 een flinke opwaardering.

Momenteel hebben alleen de Formule 1, het kampioenschap langeafstandsraces (WEC), het rallykampioenschap (WRC) en het rallycrosskampioenschap (World RX) de status van wereldkampioenschap bij de internationale autosportbond.

FIA-president Jean Todt toont zich verheugd met de opwaardering die ingaat in het seizoen 2020/2021. "De oprichting en ontwikkeling van de Formule E is een groot avontuur geweest. Ik ben er trots op dat we vandaag bekend kunnen maken dat het kampioenschap de status van wereldkampioenschap krijgt", zegt de Fransman op de site van de Formule E.

"Sinds het begin in 2014 is de Formule E steeds sterker geworden. In korte tijd heeft het kampioenschap bewezen dat het erg relevant is voor de auto-industrie."

Met de komst van Mercedes en Porsche bestaat de Formule E dit seizoen uit tien verschillende teams. "De betrokkenheid en professionalisme van de teams is enorm en ook de deelnemende coureurs zijn steeds beter geworden", oordeelt Todt.

Het Formule E-seizoen 2019/2020 ging op 22 november van start met de E-Prix van Diriyah in Saoedi-Arabië. Dit seizoen doen er met Robin Frijns en Formule 2-kampioen Nyck de Vries twee Nederlanders mee. Na twee races bezetten zij respectievelijk de achtste en negende plek in de stand.

'Formule E behoort nu tot top van internationale racerij'

Met het ondertekenen van de overeenkomst in Parijs ging dinsdag voor Formule E-oprichter en eigenaar Alejandro Agag een wens in vervulling. "Het is altijd onze ambitie geweest om een officieel wereldkampioenschap binnen de FIA te worden. Alles wat we tot dusver hebben gedaan stond in het teken om dit te bereiken."

"Door de status van wereldkampioenschap krijgt de Formule E meer aanzien. We hebben al een zeer spectaculair sportief product", vindt de Spaanse zakenman.

"We behoren nu echt tot de top van de internationale racerij. Dit is slechts het begin van een nieuw hoofdstuk", aldus Agag.

De elektrische auto's racen veelal in centra van metropolen. In het huidige Formule E-seizoen staan nog races in Santiago, Mexico-Stad, Marrakesh, het Chinese Sanya, Rome, Parijs, Seoel, Jakarta, Berlijn, New York en Londen op het programma.