Na een reeks magere jaren zette het team van McLaren in 2019 weer een voorzichtige stap richting de top. Lando Norris zag de sfeer binnen de renstal in zijn debuutjaar in de Formule 1 aanzienlijk verbeteren.

De twintigjarige Engelsman is al enkele jaren onderdeel van het voormalige topteam, dat onder meer door zware ontwikkelingsjaren met de Honda-motor en vervolgens een stap naar Renault jarenlang zwaar ondermaats presteerde. Dat had zijn weerslag op de sfeer binnen McLaren.

"Het was de laatste jaren geen pretje binnen het team, met de matige resultaten" stelde Norris zondag in Abu Dhabi. Daar werd het seizoen 2019 afgesloten, waarin dankzij de aanzienlijk verbeterde auto voor het eerst sinds 2014 weer meer dan honderd punten werden behaald.

"Er is nu veel meer vertrouwen en motivatie, dat is geweldig. Ik denk dat iedereen ook aan de buitenkant wel kan zien dat de sfeer veel beter is."

Lando Norris in Abu Dhabi, met achter zich teamgenoot Carlos Sainz (Foto: Pro Shots)

Norris stak veel op van Carlos Sainz

Die betere sfeer wordt vooral zichtbaar als Norris samen is met zijn teamgenoot Carlos Sainz. Het tweetal heeft een ongebruikelijk vriendschappelijke relatie voor twee teamgenoten in de Formule 1. Filmpjes met de capriolen van het duo doken dit seizoen onafgebroken op, al heeft Norris veel meer aan de vijf jaar oudere Spanjaard dan alleen lol trappen.

"Ik wil het eigenlijk niet toegeven, want dat zeg je natuurlijk niet over een andere coureur, maar ik heb veel van hem geleerd", aldus Norris. "Dat heeft me ontzettend geholpen, ook om Carlos zelf in bepaalde situaties te verslaan." Sainz stond er voor open om zijn debuterende teamgenoot te helpen en "hij is een geweldige vent om iets van op te steken", zei Norris.

De lessen van Sainz hielpen Norris zondag niet om Sergio Pérez achter zich te houden in de slotfase. De Brit werd ingehaald door de Mexicaan en viel daardoor met zijn 49 punten net buiten de top tien in de eindstand van het WK. Norris baalt stevig van de manier waarop hij het gevecht met de Racing Point-coureur aanging.

"Ik had daar mijn mindset moeten veranderen. Ik reed de hele race rustig om mijn banden te sparen. Maar toen kwam dat gevecht en moest ik agressief en dwingend zijn, maar dat heb ik niet gedaan. Ik was daar echt een shit-coureur. Er was maar één tegenstander die ik moest verslaan en dat deed ik niet."

Lando Norris en Carlos Sainz. (Foto: Pro Shots)

Norris wil zich verbeteren in langere duels

De McLaren-coureur denkt nog wel een paar dagen last te hebben van het verloren duel met Pérez. Hij ziet het als zijn belangrijkste leermoment van het jaar. "Ik moet me echt nog verbeteren in het racen tegen andere rijders. Ik kan wel iemand inhalen. Maar echte lange duels uitvechten, daar moet ik nog meer ervaring in krijgen. Weten hoe breed mijn auto is, hoeveel ruimte ik de ander moet geven."

Zijn debuutjaar pakte wel veel beter uit dan Norris zich had voorgesteld. De jonge Brit liet dingen zien die hij niet van zichzelf had verwacht. "Van 99 procent van wat ik dit jaar heb gedaan, heb ik genoten."

Een belangrijk moment was de race in Bahrein, waar Norris de zesde plaats pakte in zijn tweede race voor McLaren. "Best irritant dat ik al in mijn tweede race mijn hoogtepunt van het seizoen beleefde, maar dat was het wel", zei Norris lachend.

"Geweldig wat ik daar als onervaren coureur kon laten zien. Het team was toen erg blij met me. Dat was een keerpunt voor mijn zelfvertrouwen."

Realisme over gat naar topteams

Norris gaat nu zijn eerste winterstop in als actieve Formule 1-coureur. Die tijd wil hij vooral op de fabriek doorbrengen om McLaren te helpen met de ontwikkeling van de nieuwe auto, zodat er een volgende stap gezet kan worden. Toch is hij realistisch over 2020.

"We gaan het gat van 1,8 seconden dat we zaterdag nog op de pole van Lewis Hamilton hadden echt niet dichten in de winter, maar we willen afstand nemen van het middenveld en er zijn als een topteam een fout maakt", stelde hij zijn doel voor het komende seizoen.

Voor de winter heeft Norris nog een persoonlijk ander doel: "Ik doe er drie minuten over van mijn huis naar de fabriek, ik heb het laatst getimed. Maar dat moet beter kunnen." Is hij dan niet bang om geflitst te worden? "Nee ik ga gewoon snel door de bochten, dat betekent niet dat ik te hard rij", was zijn gevatte antwoord. "Ik ben een veilige chauffeur."