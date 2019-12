Charles Leclerc zou het best zien zitten als Formule 1-kampioen Lewis Hamilton in de toekomst zijn teamgenoot wordt bij Ferrari. Sinds afgelopen weekend zijn er geruchten over een mogelijke overstap van de Mercedes-rijder na 2020.

La Gazzetta dello Sport meldde zaterdag dat Hamilton twee keer heeft gesproken met John Elkann, de topman van het moederbedrijf van Ferrari. Teambaas Mattia Binotto gaf de Brit bovendien openlijk complimenten: "De wetenschap dat hij in 2021 beschikbaar is, maakt ons blij."

"Natuurlijk zou Lewis welkom zijn", zegt de 22-jarige Leclerc, die komende jaren zeker van een toekomst bij Ferrari lijkt, maandag tegen The Guardian. "We zijn Formule 1-coureurs en willen het tegen de allerbesten opnemen."

"Ik heb de geweldige kans gekregen om teamgenoot van Sebastian Vettel te zijn, een viervoudig wereldkampioen. Ik heb heel veel van hem opgestoken. Je kunt altijd leren van zulke kampioenen."

Hamilton bleef wat vaag over geruchten

De 33-jarige Hamilton werd tijdens het afgelopen raceweekend in Abu Dhabi zelf ook naar de verhalen gevraagd. De zesvoudig wereldkampioen deed wat vaag over de vermeende interesse van Ferrari.

"Ik wil me eerst focussen op mijn huidige contract bij Mercedes, waar ik een geweldige groep mensen achter me heb", zei hij onder meer. "Ik ben het ze verschuldigd om alles te geven. Zeker nu ik nog onder contract sta bij Mercedes."

Hamilton gaf zijn zesde wereldtitel zondag nog wat meer glans door de slotrace in Abu Dhabi te winnen. De Brit deelde het podium met Red Bull Racing-rijder Max Verstappen en Ferrari-coureur Leclerc.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint volgend jaar in februari officieus met de wintertests in Barcelona. De eerste Grand Prix is op 15 maart in Australië.