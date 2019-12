Fernando Alonso heeft maandag bevestigd dat hij in 2020 voor de derde keer zal meedoen aan de prestigieuze Indy 500. De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 sluit bovendien niet uit dat hij in 2021 terugkeert in de koningsklasse van de autosport.

"Ik zal zeker de Indy 500 gaan rijden", zegt de 38-jarige Alonso in gesprek met de BBC. "In de komende weken zal er meer duidelijkheid komen."

Het is nog onduidelijk voor welk team Alonso in de beroemde IndyCar-race zal gaan rijden. Na 2017 (uitgevallen) en 2018 (niet gekwalificeerd) zal het de derde keer worden dat de McLaren-coureur in actie komt tijdens de Amerikaanse wedstrijd.

Alonso is ambassadeur van het Formule 1-team van McLaren, dat in 2020 een volledig seizoen in de IndyCar zal afwerken. Het is niet aannemelijk dat Alonso bij zijn voormalige werkgever in zal stappen, omdat de stal uit Woking al twee coureurs heeft bevestigd.

De Indy 500 maakt onderdeel uit van de zogeheten 'Triple Crown'. Deze bestaat, naast het winnen van de 24 uur van Le Mans, uit een zege in de Grand Prix van Monaco in de Formule 1 en de Indy 500. Alleen die laatste prijs ontbreekt nog op het palmares van Alonso. De Brit Graham Hill is tot nu toe de enige coureur die de drie races wel allemaal wist te winnen.

Fernando Alonso zal in 2020 voor de derde keer meedoen aan de Indy 500. (Foto: Getty Images)

'Formule 1 is nog steeds een mogelijkheid'

Alonso nam eind 2018 afscheid van de Formule 1 en kwam dit jaar alleen uit in het WEC-kampioenschap. Begin volgend jaar zal hij voor het eerst in zijn loopbaan de Dakar Rally rijden.

"Ik wil me eerst op Dakar en Indy gaan richten", vervolgt Alonso. "Daarna zullen we zien of ik de Formule 1 ga missen. Het voelde goed om dit jaar uit de F1-bubbel te zijn, maar wellicht is dat volgend jaar anders."

"Formule 1 is voor mij nog steeds een mogelijkheid. Ik heb met interesse naar de regels voor 2021 gekeken. Misschien gooit het de verhoudingen overhoop en wordt het leuker om met de auto's te racen. Als blijkt dat ik de Formule 1 ga missen, sta ik zeker open voor een terugkeer."

De Dakar Rally gaat op zondag 5 januari van start en duurt tot vrijdag 17 januari. De Indy 500 wordt volgend jaar op 24 mei verreden.