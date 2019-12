Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing sprak zondag na de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi van een indrukwekkend verlopen eerste jaar met motorleverancier Honda.

"Drie polepositions, drie overwinningen en negen podiums is echt indrukwekkend", somde de Brit op na de tweede plaats voor Max Verstappen op het Yas Marina Circuit. "De betrouwbaarheid was goed. We hebben maar één uitvalbeurt gehad door een motorprobleem."

Horner herinnerde zich de derde plaats van Verstappen tijdens de seizoensopener in Australië, na de eerste wissel van motorleverancier in dertien jaar tijd. "En met elke nieuwe motor die ze introduceerden, werd het beter en beter. We liepen echt in op de concurrentie."

Toch verliep het seizoen niet helemaal volgens plan voor Red Bull. Pierre Gasly werd halverwege vervangen door Alexander Albon. Een stap die volgens Horner "wel moest gebeuren". Verstappen legde beslag op de derde plaats in de eindstand, in wat voor zijn teambaas logischerwijs "zijn beste jaar in de Formule 1 was".

Max Verstappen op het podium in Abu Dhabi. (Foto: Getty Images)

Sinds 2014 niet sterker geweest in Abu Dhabi

Mercedes was ondanks Red Bulls positief verlopen seizoen veel te sterk, wat zondag nog maar eens werd gedemonstreerd door Lewis Hamilton. Verstappen kon in Abu Dhabi weinig inbrengen, terwijl de Limburger de vorige race in Brazilië nog won. Horner zag toch een paar positieve punten.

"We hadden dit wel verwacht. Tegelijkertijd zijn we hier in het turbo-tijdperk vanaf 2014 nooit sterker geweest", stipte hij aan. "Maar we kwamen op een ronde nog steeds een paar tienden tekort, dus we weten waaraan we moeten werken."

Horner wil komend seizoen graag de grote uitdager zijn van Mercedes, maar beseft dat zijn team dan wel vanaf de eerste race sterk moet zijn. Het gebrek aan regelwijzigingen gaat Red Bull daarbij helpen, denkt de Brit.

"De auto die je over drie maanden gaat zien, wordt een verbeterde versie van de auto waar we hier mee rijden", zei Horner. "Het zou vreemd zijn als een team nu nog voor een compleet ander concept zou kiezen. Dus als we niks missen, hopen we er volgend seizoen direct bij te zitten."

Een fraaie foto van Max Verstappen in Abu Dhabi. (Foto: Red Bull)

Belangrijke keuze te maken door regelwijziging 2021

De teambaas staat in het komende seizoen wel voor een belangrijke keuze. Er kan veel tijd en geld gestoken worden in het ontwikkelen van het lopende seizoen, maar in 2021 volgt een grote regelwijziging.

Het kan dus aantrekkelijk zijn om vroeg zo veel mogelijk aandacht aan de auto van het jaar erop te schenken. Bij een eventuele titelstrijd voor Verstappen zou die keuze nog lastiger zijn. "Maar dat zou een fijne keuze zijn om te moeten maken", besloot Horner lachend.