Lewis Hamilton stelt dat het geen makkelijke keuze zou zijn om Mercedes in de toekomst te verlaten. Het contract van de zesvoudig wereldkampioen loopt na 2020 af en er zijn geruchten rond een overstap naar Ferrari.

Hamilton won zondag op het Yas Marina Circuit op dominante wijze de race in zijn Mercedes, nadat hij eerder al zijn derde wereldtitel op rij pakte voor het Duitse team. Hij sprak dan ook van de perfecte manier om het seizoen te eindigen.

"We zitten echt in een geweldige reeks met dit team", benadrukte de Brit. "Hoewel we de wereldtitels al binnen hadden, zijn we blijven pushen." Toch kreeg hij weer vragen over de geruchten rond een eventuele overstap naar Ferrari.

Dat zal niet eenvoudig gaan, stelde Hamilton. "Ik ben gek op dit team, dus het is geen makkelijke beslissing om zomaar ergens anders te gaan rijden. Het is wel slim om goed na te denken wat ik wil in de laatste fase van mijn loopbaan. Ik wil wel kunnen blijven winnen."

Hamilton zei vooral uit te kijken naar toekomstige gevechten met bijvoorbeeld Max Verstappen en Charles Leclerc. "Het is echt leuk om met die jonge coureurs te strijden. Daardoor voel ik me ook jong", zei de 34-jarige Engelsman.

Een blije Lewis Hamilton tijdens de podiumceremonie in Abu Dhabi. (Foto: Pro Shots)

'Alleen maar leuk dat anderen dichterbij komen'

Van een gevecht was in Abu Dhabi geen sprake. Mercedes won voor de zesde keer op rij op het hypermoderne circuit. Hamilton was nog iets sneller dan hij had verwacht. "Mij was verteld dat we iets van twee tienden per ronde sneller zouden zijn dan de concurrenten, maar het was ongeveer een halve seconde."

Het enige punt van zorg in de race was het zo lang mogelijk goed houden van de mediumbanden waarop Hamilton was gestart van pole. "Daar was ik druk mee bezig, omdat we in ieder geval wilden wachten tot Max zou stoppen."

Iets meer strijd om de zege had de regerend kampioen niet erg gevonden. "Dat was wel leuk geweest ja, maar volgens mij zijn die gevechten in het hele seizoen vaak genoeg voorbij gekomen, onder meer met Max. Die komen steeds dichterbij en dat is alleen maar leuk."