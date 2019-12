Max Verstappen is blij dat hij het Formule 1-seizoen heeft afgesloten met de derde plaats in de WK-stand. De coureur van Red Bull Racing eindigde zondag als tweede bij de afsluitende Grand Prix in Abu Dhabi en verdedigde zo zijn podiumplek in het klassement.

De 22-jarige Verstappen komt op een totaal van 278 punten in de WK-stand. Alleen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (413) en Valtteri Bottas (326) hebben meer punten. Charles Leclerc (vierde) en Sebastian Vettel (vijfde) van Ferrari moeten het doen met respectievelijk 264 en 240 punten.

"Een mooi einde van het seizoen zo, waarin we wat overwinningen en wat poles hebben gepakt. Honda en het team hebben allebei progressie geboekt, dus daar ben ik erg blij mee", blikte de Nederlander na afloop terug op zijn seizoen.

In de eerste ronde van de race van zondag verloor de als tweede vertrokken Limburger een plek aan Leclerc, die de topsnelheid van zijn Ferrari gebruikte op het lange rechte stuk van het Yas Marina Circuit.

"Die openingsronde was wel even zonde, ja", zei Verstappen daarover. "Maar daarna was het tempo goed. Ik ging naar de harde band en kon Charles toen weer inhalen. Dat was een mooie actie, met die achterblijver erbij."

Max Verstappen eindigde bij de laatste Grand Prix van 2019 als tweede. (Foto: Getty Images)

Verstappen had problemen met gaspedaal

Voor Verstappen was duidelijk dat hij na het inhalen van Leclerc geen bedreiging meer kon vormen voor winnaar Hamilton. "Toen ben ik me gewoon gaan focussen op mijn eigen race en rondetijden."

Verstappen kampte tijdens de race wel met een probleem: zijn gaspedaal deed niet wat hij wilde. "Er zat wat vertraging in. Dat was niet echt lekker, we konden er ook niets aan doen", beschreef de Red Bull-coureur de situatie.

"We reden om het probleem heen, maar uiteindelijk maakte het toch niet uit voor het resultaat. Ik had zonder dit mankement niet gewonnen vandaag", stelde hij vast. "Het veld zit dicht bij elkaar, maar het hangt echt van het soort circuit af hoe goed we zijn."

'Moeten er direct bij zitten'

Voor Red Bull breekt nu de winterperiode aan en daarmee een nieuwe kans om het gat naar Mercedes definitief te dichten.

"We moeten het momentum dat we nu hebben proberen vast te houden. Dat betekent ook dat we moeten zorgen dat we er vanaf de eerste race echt bij zitten en niet vanaf halverwege het seizoen. Maar dat weten we en daar werken we aan. Want Mercedes van de troon stoten zal niet makkelijk worden. "