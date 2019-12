Max Verstappen is blij dat hij het Formule 1-seizoen heeft afgesloten met de derde plaats in de WK-stand. De coureur van Red Bull Racing eindigde zondag als tweede bij de afsluitende Grand Prix in Abu Dhabi en verdedigde zo zijn podiumplek in het klassement.

De 22-jarige Verstappen komt op een totaal van 278 punten in de WK-stand. Alleen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (413) en Valtteri Bottas (326) hebben meer punten. Charles Leclerc (vierde) en Sebastian Vettel (vijfde) van Ferrari moeten het doen met respectievelijk 264 en 240 punten.

"De derde plaats in het WK is een goed resultaat en daar ben ik erg tevreden mee", zei de Nederlander na de slotrace op het Yas Marina Circuit in gesprek met F1 TV. Het is voor het eerst dat Verstappen in de top drie eindigt van de WK-stand.

"Het is een mooi einde van het seizoen. We zijn op een fraaie manier derde geworden. We werken allemaal heel hard, maar het is goed om wat vrije tijd te hebben en volgend jaar weer sterker terug te keren."

Max Verstappen eindigde bij de laatste Grand Prix van 2019 als tweede. (Foto: Getty Images)

'Leuke inhaalactie op Leclerc'

Verstappen moest in Abu Dhabi alleen wereldkampioen Hamilton voor zich laten. De Limburger pakte zo zijn negende podiumplek van het seizoen (drie zeges, twee keer tweede en vier keer derde).

"We mogen niet klagen", zei Verstappen in een reactie tegen Ziggo Sport. "De eerste ronde was jammer. Daarna hebben we een andere strategie gebruikt door langer door te rijden, zodat we daarna betere banden hadden. Mercedes was iets te sterk, maar dat had ik ook wel verwacht."

"De inhaalactie op Leclerc was leuk door een achterblijver. Dat maakt zo'n actie iets spannender", aldus Verstappen. "We hadden tijdens de race wat kleine problemen, maar uiteindelijk zou het voor het eindresultaat niet hebben uitgemaakt. Lewis kon ik toch niet bijhouden, maar ik was snel genoeg ten opzichte van de gasten achter ons."