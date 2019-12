Max Verstappen heeft zondag in de slotrace van het Formule 1-seizoen de derde plek in de WK-stand veiliggesteld. De Nederlander eindigde de Grand Prix van Abu Dhabi als tweede achter winnaar Lewis Hamilton.

Verstappen had in de strijd om de derde plek in de WK-stand alleen nog concurrentie van Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask had voor aanvang van de race elf punten minder en eindigde de race in Abu Dhabi als derde, waardoor zijn achterstand verder opliep.

Of Leclerc zijn derde plaats mag houden, is nog de vraag. Zijn team moet zich verdedigen voor het feit dat er voor de start een "significant" andere hoeveelheid benzine in zijn auto werd aangetroffen dan door zijn team was opgegeven. Een besluit daarover valt waarschijnlijk een geruime tijd na de race.

Het is de eerste keer dat een Nederlander in de top drie van de WK-stand eindigt. Verstappen, die dit jaar drie Grands Prix op zijn naam schreef, eindigde het seizoen vorig jaar op de vierde plek.

De top vijf in Abu Dhabi werd gecompleteerd door Valtteri Bottas van Mercedes en Ferrari-coureur Sebastian Vettel. De dertigjarige Bottas begon de race achteraan door een gridstraf.

Hamilton, die zijn zesde wereldtitel twee races geleden in de Verenigde Staten al veiligstelde, boekte in Abu Dhabi zijn elfde zege van het seizoen. Het was de zesde keer op rij dat Mercedes de Grand Prix in Abu Dhabi won. Hamilton demonstreerde de dominantie van zijn team op het Yas Marina Circuit door ruim zestien seconden voor Verstappen over de streep te komen.

De coureurs gingen voor de race nog even met elkaar op de foto. (Foto: Pro Shots)

Verstappen moet Leclerc voorbij laten in beginfase

Bij de start kwam Hamilton goed weg en behield Verstappen zijn tweede plaats, maar op het lange rechte stuk moest de Limburger Leclerc voorbij laten. Vettel waagde op het volgende rechte eind ook een poging, maar die wist Verstappen net achter zich te houden. In de openingsfase reed Hamilton zoals verwacht makkelijk weg bij zijn concurrenten.

Verstappen kon niet echt een vuist maken tegen Leclerc, maar had ook geen moeite om Vettel achter zich te houden. De Ferrari's gingen vervolgens al in de dertiende ronde naar binnen voor een dubbele stop. De harde banden gingen er sneller onder bij Leclerc dan bij zijn Duitse teamgenoot, die daarbij een paar seconden verloor.

Verstappen kreeg daarmee de tweede plaats in handen en bleef nog lange tijd buiten. Vettel verloor nog eens extra tijd door samen met Bottas rondenlang vast te zitten achter Nico Hülkenberg in de Renault. Omdat het DRS-systeem tijdelijk niet functioneerde, lukte het ze niet om de Duitser in te halen. Pas toen DRS weer werd geactiveerd en Hülkenberg de pits in ging, kwamen Vettel en Bottas weer op gang.

De achterstand op de koplopers was toen al groot. In de 25e ronde stopte Verstappen voor een set harde banden en kwam daarmee weer achter Leclerc terecht. Leider Hamilton volgde een ronde later. Verstappen klaagde daarna op de radio over problemen aan zijn motor, maar dat weerhield hem er niet van snel in te lopen op de Ferrari voor hem.

Lewis Hamilton boekte zijn elfde zege van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Verstappen stelt tweede plek veilig

In de 32e ronde maakte de Nederlander korte metten met Leclerc, door de Monegask aan het einde van het lange rechte stuk uit te remmen. Die deed op het volgende rechte eind nog wel een poging om terug te komen, maar zijn poging aan de buitenkant bij Verstappen mislukte.

Nog altijd klagend over zijn motor sloeg Verstappen direct een gat, waarmee hij zich verzekerde van de tweede plaats. Naar voren kijken had op dat moment niet echt zin: de achterstand op Hamilton was al opgelopen naar vijftien seconden. Vanwege de vroege pitstops moesten de Ferrari's nog een keer naar binnen.

Het bood Leclerc de mogelijkheid om zijn derde plaats te verdedigen tegen de oprukkende Bottas. Vettel viel terug tot achter Alexander Albon op de zesde plaats. In de slotfase pakte de Duitser de Thai van Red Bull Racing nog terug en kwam hij als vijfde over de finish.

Hamilton had vooraan niets te vrezen en hoefde niet voluit te gaan om een riante voorsprong te behouden. Moeiteloos kwam hij als winnaar over de streep en pakte zo de 84e zege uit zijn loopbaan.