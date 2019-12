Ferrari heeft zondag een boete gekregen van 50.000 euro voor een afwijkende hoeveelheid brandstof in de auto van Charles Leclerc. De Monegask, die eerder op de dag derde werd bij de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi, is zelf niet gestraft.

Leclerc werd zondag vóór de race gecontroleerd door de FIA. Daar kwam aan het licht dat er een "significant" andere hoeveelheid brandstof in zijn auto zat dan Ferrari had opgegeven.

Iets minder dan een uur voor de start verscheen het bericht van de FIA dat Ferrari met de auto van de Monegask technische regel 12-19 heeft verbroken. Wat die regel precies inhoudt, is onbekend.

Volgens Jo Bauer van de FIA zat er in ieder geval een andere hoeveelheid brandstof in de auto dan Ferrari had opgegeven. Er werd gespeculeerd over diskwalificatie voor Leclerc, maar zover kwam het dus niet.

Leclerc, die in Abu Dhabi als derde over de meet kwam achter Lewis Hamilton en Max Verstappen, was nog met Verstappen in een strijd verwikkeld om de derde plaats in het kampioenschap. De Nederlander heeft dat duel in zijn voordeel beslist.

Beschuldiging van valsspelen

De vondst van de FIA volgde op de beschuldigingen aan het adres van Ferrari dat het team zou valsspelen met het brandstofverbruik van de motor.

Dat kwam een maand geleden aan het licht nadat het Red Bull Racing van Verstappen tijdens de Amerikaanse Grand Prix om opheldering vroeg over de manier waarop een brandstofsensor van de FIA beïnvloed kon worden.

Ferrari ontkent hier misbruik van te hebben gemaakt. Door de FIA zijn in deze kwestie ook geen beschuldigingen geuit aan het adres van het Italiaanse team.