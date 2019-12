In de Formule 1 staat zondag vanaf 14.10 uur de laatste Grand Prix van het seizoen op het programma. Max Verstappen begon de slotrace in Abu Dhabi van de tweede plek en hoopt de derde positie in de WK-stand veilig te stellen. Volg alles in ons liveblog.





GP Abu Dhabi

Verstappen tweede

Hamilton leidt Goedemiddag en welkom in het Formule 1-liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de Grand Prix van Abu Dhabi. Veel plezier! Klik hier voor de live stand of scroll omlaag voor het liveblog GP Abu Dhabi · Nog 4 rondes - Vooraan kruipt Bottas (P4) richting Leclerc (P3), maar de opmars van de Fin lijkt te laat te komen om nog een podiumplaats te bemachtigen. GP Abu Dhabi · Nog 7 rondes - Vooraan gebeurt er bijzonder weinig. Hamilton gaat deze race winnen en Verstappen wordt zeer waarschijnlijk tweede. De stand:



GP Abu Dhabi · Nog 7 rondes - Vooraan gebeurt er bijzonder weinig. Hamilton gaat deze race winnen en Verstappen wordt zeer waarschijnlijk tweede. De stand:

Hamilton Verstappen Leclerc Bottas Albon Vettel Norris Pérez Kvyat Hülkenberg

GP Abu Dhabi · Nog 9 rondes - De strijd om de zesde plaats in de WK-stand is nog razend spannend. De virtuele WK-stand:



6. Pierre Gasly - 95

7. Carlos Sainz - 95

8. Alex Albon - 94 GP Abu Dhabi · Nog 12 rondes - Met deze stand is Max Verstappen zeker van de derde plaats in de WK-stand.



3. Verstappen - 278

4. Leclerc - 264

5. Vettel - 238 GP Abu Dhabi · Nog 14 rondes - Leclerc is in de afgelopen ronde 1,2 seconden sneller dan Verstappen. In dit tempo gaat hij de Nederlander niet bijhalen. GP Abu Dhabi · Nog 15 rondes - Albon laat zich verrassen door Bottas en valt terug naar de vijfde plaats. Bottas ligt op de vierde plek. GP Abu Dhabi · Nog 15 rondes - Leclerc (P3) heeft dertig seconden achterstand op Verstappen. De Ferrari-rijder zal twee seconden per ronde goed moeten maken om Verstappen bij te halen. GP Abu Dhabi · Nog 16 rondes - Leclerc en Vettel gaan beiden nog een pitstop maken. Leclerc wisselt naar de zachte band en Vettel krijgt de mediumband mee. Dit maakt de race nog interessant. De stand:



GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · Nog 19 rondes - Bottas (P6) kruipt richting de staart van Albon (P5). De Fin rijdt op nieuwere banden dan de teamgenoot van Verstappen. GP Abu Dhabi · Nog 21 rondes - Alleen een safetycar kan Verstappen nog richting Hamilton helpen. De Brit op eigen kracht verschalken gaat niet meer lukken. De stand:

Hamilton Verstappen +15,3 Leclerc +5,0 Vettel +22,3 Albon +1,8 Bottas +2,4 Pérez +23,4 Kvyat +1,9 Norris +13,4 Hülkenberg +1,3

GP Abu Dhabi ·



GP Abu Dhabi · Nog 23 rondes - Het verschil tussen Verstappen (P2) en Hamilton (P1) is vijftien seconden. Verstappen rijdt na zijn inhaalactie meteen in rap tempo weg bij Leclerc. GP Abu Dhabi · Nog 24 rondes - Fraaie inhaalactie van Max Verstappen op Charles Leclerc! De Nederlander klimt naar de tweede plek en pareert een bocht later een tegenaanval van de Monegask. GP Abu Dhabi · Nog 25 rondes - Verstappen zoekt naar een gaatje en zet Leclerc vol onder druk, maar komt er nog niet voorbij. De inzet van het gevecht is de tweede plaats. GP Abu Dhabi · Nog 25 rondes - Verstappen rijdt binnen DRS-afstand van Leclerc en kan mogelijk een aanval in gaan zetten voor de tweede plaats. GP Abu Dhabi · Nog 26 rondes - Verstappen is in de afgelopen ronde weer anderhalve seconde sneller dan Leclerc. Het verschil tussen de twee coureurs is nog maar 1,7 seconden. Er zit een mooi gevecht om de tweede plaats aan te komen. GP Abu Dhabi · Nog 27 rondes - Verstappen zou een probleem met zijn turbo hebben, iets dat hij vaker dit jaar heeft gehad. Ondanks dat probleem is de Nederlander in de afgelopen ronde wel anderhalve seconde sneller dan Leclerc. GP Abu Dhabi · Nog 28 rondes - Verstappen is in de afgelopen ronde net zo snel als Leclerc. De verschillen:

Hamilton Leclerc +8,5 Verstappen +3,9 Bottas +14,1 Vettel +4,5 Albon +3,4



Hamilton Leclerc +8,5 Verstappen +3,9 Bottas +14,1 Vettel +4,5 Albon +3,4 - Verstappen is in de afgelopen ronde net zo snel als Leclerc. De verschillen: GP Abu Dhabi · Nog 28 rondes - "Er is iets niet goed", zegt Max Verstappen over de boordradio. "De motor voelt raar als ik de bochten uitrijd."

GP Abu Dhabi · Nog 29 rondes - En daar is ook de pitstop van Hamilton. De leidende Brit wisselt net als alle andere coureurs naar de harde band en blijft eerste. GP Abu Dhabi · Nog 30 rondes - Pitstop Max Verstappen! De Nederlander wisselt naar de harde band en valt terug naar de derde plaats. Hij komt met vijf seconden achterstand op Leclerc weer de baan op. GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · Nog 32 rondes - Kubica verliest een stuk van zijn vloer na een touché met Giovinazzi. Een spaarzaam hoogtepuntje in een vooralsnog saaie wedstrijd. GP Abu Dhabi · Nog 33 rondes - "Ik begin nu problemen met mijn banden te krijgen", zegt Max Verstappen via de boordradio. De Red Bull-rijder moet zijn verplichte pitstop nog maken. GP Abu Dhabi · Heb jij naar aanleiding van de Grand Prix van Abu Dhabi vragen voor onze Formule 1-verslaggevers? Stel ze via mail (podcast@nu.nl) of Twitter (@boordradio) en je hoort ze maandag terug in onze podcast De Boordradio. GP Abu Dhabi · Nog 36 rondes - Hülkenberg maakt zijn pitstop en valt terug naar de dertiende plek. Als Verstappen nu zijn pitstop zou maken valt hij terug naar de derde plaats. De stand:



GP Abu Dhabi · Nog 36 rondes - Hülkenberg maakt zijn pitstop en valt terug naar de dertiende plek. Als Verstappen nu zijn pitstop zou maken valt hij terug naar de derde plaats. De stand:

Hamilton Verstappen +13,1 Leclerc +17,2 Bottas +20,4 Vettel +2,1 Albon +1,2

GP Abu Dhabi · Nog 37 rondes - Met behulp van DRS neemt Bottas de vierde plek van Hülkenberg over. GP Abu Dhabi · Nog 38 rondes - Het DRS-systeem is gerepareerd en kan vanaf deze ronde weer worden gebruikt. Hülkenberg zal zijn plek snel gaan verliezen. GP Abu Dhabi · Nog 40 rondes - Hülkenberg rijdt zijn laatste race voor Renault (en misschien wel uit zijn loopbaan) en vindt zichzelf door de pitstops terug op de vierde plaats. Hij staat onder druk van Bottas, Vettel en Albon, maar omdat er geen DRS kan worden gebruikt komen die snellere coureurs achter hem er niet zomaar voorbij. GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · Nog 41 rondes - De pitstop van Verstappen lijkt nog even op zich te gaan wachten. "Mijn banden voelen nog prima", zegt de Nederlander over de boordradio. GP Abu Dhabi · Nog 42 rondes - Albon maakt zijn pitstop en komt vlak achter Vettel weer de baan op. Ook hij wisselt naar de harde band. Hamilton en Verstappen moeten hun pitstop nog maken. GP Abu Dhabi · Nog 43 rondes - Charles Leclerc en Sebastian Vettel maken hun pitstop. De stop van Vettel duurt met 6,9 seconden langer dan zou moeten omdat een van zijn banden niet goed vast wordt gemaakt. Beide rijders wisselen naar de harde band en gaan de race op deze compound uit proberen te rijden. Verstappen schuift op naar de tweede plek. De stand:

Hamilton Verstappen Albon Leclerc Hülkenberg Bottas Vettel

GP Abu Dhabi ·



GP Abu Dhabi · Nog 44 rondes - Verstappen (derde) heeft vijf seconden voorsprong op Vettel en 2,5 seconden achterstand op Leclerc. GP Abu Dhabi · Nog 46 rondes - Er gebeurt bijzonder weinig op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Gevechten zijn schaars en inhalen zonder DRS - door een technisch probleem kunnen de coureurs hun achtervleugel niet openzetten - is lastig op dit circuit. GP Abu Dhabi · Nog 48 rondes - Charles Leclerc lijkt problemen te hebben. "Ik voel vibraties in mijn auto", zegt de Monegask, die voor Verstappen op de tweede plek rijdt, over de boordradio. GP Abu Dhabi · Nog 49 rondes - Bottas gaat voorbij Magnussen en klimt naar de elfde plek. Lewis Hamilton is vooraan een halve seconde per ronde sneller dan de rest. GP Abu Dhabi · Nog 51 rondes - Gevechten zijn schaars in de top tien. Verstappen weet zich los te maken van Vettel. DRS is nog altijd niet beschikbaar. De stand:

Hamilton Leclerc +4,1 Verstappen +2,2 Vettel +1,8 Albon +3,4



GP Abu Dhabi · Ngo 52 rondes - Vanwege een technisch probleem werkt het DRS-systeem niet, zo meldt de wedstrijdleiding. Inhalen is op dit moment dus iets lastiger. GP Abu Dhabi · Nog 53 rondes - Hamilton rijdt vooraan direct weg. Verstappen (P3) heeft Vettel nog op zijn staart zitten. Achterin heeft Botttas zich van de laatste naar de veertiende plaats geknokt. GP Abu Dhabi · Nog 54 rondes - Gasly is bij de start aangetikt door Stroll en is daarbij zijn voorvleugel verloren. De Fransman valt terug naar de laatste plaats en zoekt de pits op. GP Abu Dhabi · Nog 54 rondes - Verstappen (P3) staat direct vol onder druk van Vettel, die op de zachtere en dus snellere band rijdt. De stand:

Hamilton Leclerc Verstappen Vettel Albon Norris Ricciardo Magnussen Hülkenberg Magnussen



GP Abu Dhabi · START - Leclerc verschalkt Verstappen op het rechte stuk en klimt naar de tweede plek. Verstappen valt terug naar P3. GP Abu Dhabi · START - Verstappen behoudt de tweede plek, Hamilton blijft aan de leiding. GP Abu Dhabi · Opwarmronde - De auto's rijden de grid op. De Grand Prix van Abu Dhabi staat op het punt van beginnen. GP Abu Dhabi ·