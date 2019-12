Met de winst van wereldkampioen Lewis Hamilton van zondag in Abu Dhabi zit het Formule 1-seizoen erop. Wie viel mee en wie viel tegen in 2019? Tijd om per team en per coureur de balans op te maken.

Mercedes - eerste met 739 punten

Het team van zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zette de dominantie van de afgelopen jaren door met in totaal negen dubbelzeges en 80 procent van het maximaal te scoren aantal punten in de tas. Met name in de eerste seizoenshelft zorgden Hamilton en Valtteri Bottas voor saaie races door de concurrentie op een hoop te rijden.

Toch was er van Oostenrijk tot en met Singapore een periode waarin het even niet wilde lukken. Ferrari was geheel naar verwachting sterker op de hogesnelheidsbanen van Spa en Monza en ook in Singapore, waar Mercedes wel vaker de plank misslaat.

Max Verstappen profiteerde van de koelingsproblemen bij Bottas en Hamilton in Oostenrijk, terwijl het waterballet in Duitsland een regelrechte ramp was voor het team onder leiding van Toto Wolff. Mercedes was in 2019 heel snel, maar niet altijd en overal. Leunend op het team - dat als een geoliede machine functioneerde - en het tempo in de races, werd ook de tweede seizoenshelft nog redelijk succesvol.

Cijfers coureurs onderling Punten: Hamilton 413 - Bottas 326

Kwalificatieduel: Hamilton 14 - Bottas 7

Bottas verscheen bij de openingsrace in Melbourne aan de start als 'Bottas 2.0' en leek even een bedreiging te vormen voor teamleider Hamilton. Toch nam de Brit al vanaf de tweede race de touwtjes in handen. Alleen zijn relatief lage aantal polepositions (vijf in totaal) zal de Brit misschien enigszins zorgen baren.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton veroverde in 2019 zijn zesde wereldtitel. (Foto: Pro Shots)

Ferrari - tweede met 504 punten

De 'Scuderia' had een jaar dat alleen bij een team als Ferrari past. Razendsnelle tijden in de wintertest en daarna een plotseling en onverklaarbaar tempoverlies. Wat volgde, was een uitschieter in Bahrein die al even onverwacht was. Al snel bleek dat er in Maranello een auto was gebouwd die razendsnel gaat in een rechte lijn, maar moeite heeft zodra er bochten opduiken. Vandaar ook de zeges op Spa-Francorchamps en Monza van Charles Leclerc. Alleen de zege in Singapore was onverwacht, na een flinke update aan de auto.

Ferrari werd enkele races (en polepositions) later door met name Verstappen beticht van valsspelen. Het viel wel of niet toevallig samen met een terugval in prestaties, al was het ook toen al drie races geleden dat het team een race won. De vraag of de vermeende truc met de brandstofsensor nu echt zo'n groot verschil maakte, past prima in de geheimzinnigheid die altijd rond het rode team lijkt te hangen.

Cijfers coureurs Punten: Leclerc 264 - Vettel 240

Kwalificatieduel: Leclerc 12 - Vettel 9

Ferrari kreeg in 2019 wel te maken met een heuse interne strijd onder de coureurs. Nieuwkomer Leclerc liet Sebastian Vettel met grote regelmaat achter zich, wat leidde tot een gefrustreerde viervoudig wereldkampioen, gescheld over de boordradio en een touché in Brazilië. Met zeven poles en twee zeges beleefde de 22-jarige Leclerc een uitstekend debuutjaar bij zijn droomteam. En dus weet Vettel dat hij in 2020 opnieuw flink aan de bak moet.

Ferrari-debutant Charles Leclerc eindigt als vierde in de WK-stand. (Foto: Getty Images)

Red Bull Racing - derde met 417 punten

Red Bull Racing beleefde een seizoen vol hoogte- en dieptepunten. Door de overstap naar Honda als motorleverancier was de opening van het seizoen veelbelovend. Die verliep zonder de grote problemen die hiermee gepaard hadden kunnen gaan.

Een vuist maken tegen Mercedes lukte maar incidenteel en doorgaans had ook Ferrari de betere auto. Gaandeweg het seizoen bleek ook steeds meer dat er vanuit Honda wel wat druk op de ketel stond. Zo kwam de overwinning van Verstappen in Oostenrijk erg goed uit om de Japanners aan boord te houden. Een moeizamere periode na de winterstop leidde juist weer tot druk vanuit het kamp-Verstappen, waaruit bleek dat de relatie met de stercoureur goed is, maar ook weer niet in beton is gegoten.

Cijfers coureurs Punten: Verstappen 278 - Gasly 61 - Albon 76

Kwalificatieduel: Verstappen 19 - Gasly 1 - Albon 1

Verstappen zelf zette het team na het vertrek van Daniel Ricciardo nog meer naar zijn hand. Met nieuwkomer Pierre Gasly had de Limburger geen enkele moeite. Datzelfde gold voor diens vervanger Alexander Albon. Je zou je zelfs kunnen afvragen of de negenvoudig Grand Prix-winnaar een uitdager als Ricciardo binnen het team niet een beetje mist.

Max Verstappen boekte dit jaar drie zeges en stond negen keer op het podium. (Foto: Red Bull)

McLaren - vierde met 145 punten

McLaren deed in 2019 wat weinig teams recent is gelukt: een grote stap maken in prestaties. Vertoefde Fernando Alonso vorig jaar nog met Stoffel Vandoorne met regelmaat in de achterste regionen; nu hadden Carlos Sainz en debutant Lando een auto waarmee ze de kop van het middenveld vormden. Een beetje eerherstel voor het roemruchte team van McLaren. Dat daarbij het fabrieksteam van motorleverancier Renault werd geklopt, is de kers op de taart.

Cijfers coureurs Punten: Sainz 96 - Norris 49

Kwalificatieduel: Norris 11 - Sainz 10

Sainz en Norris zijn zowel op als naast de baan een prima duo voor de herboren renstal, waarbij de Spanjaard in de races met zijn ervaring meer uit het potentieel van de auto wist te halen. Norris blijkt als nieuwkomer een aanwinst voor het Formule 1-veld. Dat het met zijn snelheid wel goed zit, blijkt uit het onderlinge kwalificatieduel: daarin verslaat hij zijn oudere teamgenoot. Nu nog meer punten pakken.

Renault - vijfde met 91 punten

Weer niet. Dat vat het seizoen van Renault redelijk samen. Ondanks het aantrekken van stercoureur Ricciardo, wist de Franse formatie niet de stap naar de topteams te zetten. Dat gat is eigenlijk alleen maar groter geworden. Renault moet echt wachten op de grote regelwijziging van 2021. Maar echt grote voortekenen dat de coureurs dan opeens vooraan meerijden, zijn er niet.

Cijfers coureurs Punten: Ricciardo 54 - Hülkenberg 37

Kwalificatieduel: 14 Ricciardo - 7 Hülkenberg

Riccardo was met redelijk gemak Nico Hülkenberg de baas, al was de Duitser niet veel langzamer. 'Hulk' had in de Duitse regen de kans om eindelijk eens op het podium te komen, maar benutte die niet. Esteban Ocon is in 2020 zijn vervanger.

Nico Hülkenberg wordt in 2020 bij Renault vervangen door Esteban Ocon. (Foto: Pro Shots)

Toro Rosso - zesde met 85 punten

Met twee podiumplaatsen beleefde Toro Rosso een topjaar. In twee chaotische races kwam de B-formatie van Red Bull sterk naar voren, wat bijdroeg aan het beste seizoen in de geschiedenis van het team.

Cijfers coureurs Punten: Kvyat 37 - Albon 16 - Gasly 34

Kwalificatieduel: Kvyat 8 - Albon 6 - Gasly 7

Daniil Kvyat nam het op tegen Gasly en Albon en piekte in Duitsland met zijn derde plaats. Toch zal het de Rus steken dat hij geen kans kreeg bij Red Bull. Zijn cijfers zijn prima, maar tegenover zijn twee teamgenoten ook weer niet indrukwekkend. Het is voor Toro Rosso ook wel goed om een coureur wat langer in het team te houden.

Racing Point - zevende met 67 punten

Het team van vader en zoon Stroll wist in het verleden geregeld te verrassen, maar is nu afgegleden in de pikorde. Vorig jaar werden nog 111 punten gepakt. Even leek Lance Stroll het podium te halen in Duitsland, maar dat glipte net uit zijn handen. Verder was het team vooral rond de puntengrens te vinden.

Cijfers coureurs Punten: Perez 52 - Stroll 21

Kwalificatieduel: Perez 18 - Stroll 3

De ervaren Sergio Pérez had verder geen kind aan Stroll, die vaak al moeite had om er in de kwalificatie niet direct uit te gaan. Racing Point verdient eigenlijk een betere tweede coureur, maar met vader Stroll aan het roer zit dat er niet in.

Racing Point eindigde als zevende in het constructeurskampioenschap. (Foto: Pro Shots)

Alfa Romeo - achtste met 57 punten

De Alfa's begonnen goed aan het seizoen met Kimi Räikkönen die op ervaring direct een aardig aantal punten bijeen reed. Maar halverwege kwam de klad er een beetje in bij het Zwitserse team. Een domper was de diskwalificatie na een fraaie dubbele puntenfinish in Duitsland. Gelukkig voor het team herhaalden ze dat kunstje in Brazilië.

Cijfers coureurs Punten: Räikkönen 43 - Giovinazzi 14

Kwalificatieduel: Räikkönen 12 - Giovinazzi 9

Antonio Giovinazzi had na twee jaar zonder racen duidelijk moeite om op gang te komen naast een topper als Räikkönen. In de tweede seizoenshelft kwalificeerde hij zich steeds vaker voor de veertigjarige Fin en werd er ook vaker in de punten gefinisht.

Haas - negende met 28 punten

Een rampjaar, anders is 2019 voor Haas niet te omschrijven. De Amerikaanse formatie kreeg de auto maar zelden aan de praat. In de kwalificatie was het tempo soms nog in orde, zoals de vijfde startplaats voor Kevin Magnussen in Oostenrijk. Maar doorgaans was het team bezig met onderzoeken waar de fouten waren gemaakt in de ontwikkeling. Als dat tot zo diep in het seizoen duurt, is er iets goed mis.

Cijfers coureurs Punten: Magnussen 20 - Grosjean 8

Kwalificatieduel: Magnussen 13 - Grosjean 8

Grosjean haalde ook in 2019 weer de nodige capriolen uit, maar wist zijn stoeltje toch te behouden. Net als Magnussen, die doorgaans de stabielere en ook snellere van de twee is.

Williams - tiende met 1 punt

Het voormalige topteam beleefde wel vaker slechte seizoenen, maar is nu verworden tot pure veldvulling. En eigenlijk is dat al te veel eer, want George Russell en Robert Kubica konden ook het veld niet bijhouden. De auto was te laat klaar en kwam daarna ook nooit meer op gang. Het grote voordeel: in 2020 kan het eigenlijk alleen maar beter gaan.

Cijfers coureurs Punten: Kubica 1 - Russell 0

Kwalificatieduel: Russell 21 - Kubica 0

Russell debuteerde in het achterveld en grotendeels buiten het zicht van de camera's, maar was wel continu sneller dan de ervaren en na een lange afwezigheid teruggekeerde Kubica. Maar in die allesbepalende race voor de kleinere teams - Duitsland - troefde de 'roestige' Pool het jonge talent net af voor dat ene puntje van het seizoen.